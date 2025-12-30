Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı Beyoncé, Forbes'un milyarderler listesine giren beşinci müzisyen oldu.
Rihanna ve Taylor Swift'ten sonra Beyonce milyarder oldu! Forbes listesi güncellendi
Grammy ödüllü Beyoncé, müzik kariyeri ve kurduğu markalarla 1 milyar dolar servete ulaşarak Forbes milyarderler listesine girdi. Jay-Z'nin eşi olan sanatçı, Rihanna, Taylor Swift ve Bruce Springsteen'in ardından beşinci milyarder müzisyen oldu. Selena Gomez ise listede yok.
Forbes'a göre Beyoncé'nin serveti, müzik kariyeri boyunca biriktirdiği kazançlar ile kurduğu şirket ve markalar sayesinde 1 milyar dolara ulaştı.
Eşi rapçi Jay-Z gibi milyarderler listesine giren 44 yaşındaki sanatçı, bu başarıyı elde eden beşinci müzisyen unvanını aldı.
Beyoncé ve Jay-Z'nin yanı sıra Taylor Swift, Rihanna ile Bruce Springsteen da milyarder müzisyenler arasında bulunuyor.
Bu arada 2024'ten beri medyada Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'in "milyarder" olduğu iddia edilse de Gomez, Forbes'un resmi milyarderler listesinde yer almıyor.
BEYONCE KİMDİR?
Beyoncé Giselle Knowles-Carter (d. 4 Eylül 1981, Houston, Teksas), Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, oyuncu ve iş kadınıdır.
"Queen Bey" olarak da bilinen sanatçı, güçlü vokali, sahne performansları ve sanatsal yenilikleriyle 21. yüzyılın en etkili figürlerinden biri kabul edilir.
Kariyerine 1990'ların sonunda Destiny's Child grubunun solisti olarak başladı.
Tüm zamanların en çok satan kız gruplarından biri olan Destiny's Child ile büyük başarı elde ettikten sonra, 2003'te solo albümü Dangerously in Love ile bağımsız kariyerine adım attı.
"Crazy in Love" gibi hitlerle dünya çapında ün kazandı.
Ardından B'Day (2006), I Am... Sasha Fierce (2008), sürpriz visual albüm Beyoncé (2013) ve Lemonade (2016) gibi eserler geldi. 2024'te country türünde Cowboy Carter albümünü yayımladı ve bu albümle 2025 Grammy'lerinde Yılın Albümü ödülünü kazandı.
Şu anda Grammy tarihinin en fazla ödül alan sanatçısıdır (35 Grammy). Ayrıca Dreamgirls (2006) ve Aslan Kral (2019, Nala seslendirmesi) gibi filmlerde rol aldı.
2008'de rapçi Jay-Z (Shawn Carter) ile evlendi. Çiftin Blue Ivy, Rumi ve Sir adlı üç çocuğu var. Beyoncé, Parkwood Entertainment şirketinin kurucusu olup Ivy Park gibi markalarla iş dünyasında da başarılı.
Forbes'a göre 2025 itibarıyla serveti 1 milyar doları aşarak milyarder müzisyenler arasına girdi.
Beyoncé'nin hayatından çarpıcı ve ilginç bilgiler:
Şöhret öncesi utangaçlık: Çocukluğunda oldukça utangaç bir kızdı; sahne korkusunu yenmek için "Sasha Fierce" adlı bir alter ego yarattı ve bu kişiliği 2008 albümünde resmileştirdi.
Şanslı sayı 4: Hayatındaki birçok önemli tarih 4 ile ilgili – kendisi 4 Eylül'de, annesi 4 Ocak'ta, Jay-Z 4 Aralık'ta doğdu; 4 Nisan'da evlendiler. Bu yüzden 2011'de "4" adlı albüm çıkardı ve parmaklarına IV dövmesi yaptırdı.
İsim kökeni: Gerçek adı annesinin kızlık soyadı Beyincé'den geliyor; bir memur hatasıyla erkek kardeşinin soyadı yanlış yazılınca annesi mirası korumak için kızına bu adı verdi.
Sürpriz albüm öncüsü: 2013'te kendi adını taşıyan albümü hiçbir duyuru olmadan yayımladı; bu strateji müzik endüstrisini değiştirdi ve "Beyoncé gibi yapmak" deyimini doğurdu.
Grammy rekoru: Tarihin en fazla Grammy kazanan sanatçısı (35 ödül); 2025'te Cowboy Carter ile Yılın Albümü'nü aldı.
Arı tutkunu: Fanlarına "BeyHive" (arı kovanı) deniyor; kendisi de evinde gerçek arı kovanları besliyor ve bal üretiyor.
• Depresyon dönemi: Destiny's Child'ın dağılmasından sonra yıllarca depresyonla mücadele etti; odasından çıkmadı, yemek yemedi.
• Bilimde izi: Avustralya'da keşfedilen bir at sineği türüne altın rengi tüyleri nedeniyle "Scaptia beyonceae" adı verildi.
• Aile hayatı: Jay-Z ile 2008'de evlendi; Blue Ivy (2012) ve ikizler Rumi ile Sir (2017) adlı üç çocuğu var.
İkonik performanslar: Super Bowl halftime show'larında rekorlar kırdı; kostümleri ve enerjisiyle unutulmaz şovlar yaptı.
Bu bilgiler, Beyoncé'nin sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda ilham verici bir figür olduğunu gösteriyor!