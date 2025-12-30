HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile başlayan spiker Ela Rümeysa Cebeci ve Fenerbahçe Başkanı Saddettin Saran'a uzanan ünlülere 'uyuşturucu' operasyonları sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ile YouTuber Taner Çağlı'nın hakimlik ifadeleri ortaya çıktı. İki isim de Mehmet Akif Ersoy'a ilgili bilgiler verdi.

Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy'un evinde sadece çay içtiğini söylerken Taner Çağlı, Ersoy için "Böyle bir insanı ağırladığım için çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

'ÇAY İÇMEYE UĞRAMIŞLIĞIM OLMUŞTUR'

Sabah'ın haberine göre; Veyis Ateş savunmasında, "Ben Mehmet Akif Ersoy'un Piyalepaşa'daki evine 2018-2020 yılları arasında gittim, çay içmeye uğramışlığım olmuştur. İki günden bu yana 20 yıllık itibarımı yerle bir ettiler. Uyuşturucuyla çok mücadele eden birisiyim, yıllarca bu konuda haberler yaptım" diyerek suçlamaları reddetti.

'İKİ KADIN İLE YATAKTA GÖRDÜM'

Taner Çağlı da, yazı şirketine ait teknesinde geçirdiğini söyleerek, Mehmet Akif Ersoy'u iki kadın ile yatakta gördüğünü iddia etti.

Çağlı'nın dikkat çeken ifadesi şöyle:

"Mehmet Akif Ersoy'la geçtiğimiz senelerde bir YouTube videosu için tanıştım. Kendisi sonrasında iki kız arkadaşıyla yatta misafir olmak istedi, ben de kabul ettim.

İki ismin tutuklama gerekçesinde, bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan şahısların atılı suça ilişkine yer, zaman ve şahit isimleri zikrederek ayrıntılı beyan verdikleri, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığı dair somut delillerin mevcut olduğu belirtildi.

Yazları 9 yaşındaki kızımla teknede kalmaktayım. İlk gün çok fazla alkol ve viski içtiler. Mehmet Akif'i iki kadınla da yatakta gördüm. Sonra sinirlendim, uyudum.”

Çağlı, öğretmen olduğunu ifade ederek "Böyle bir insanı ağırladığım için çok pişmanım” dedi.