Tutuklu bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in eşi Duygu Günel, CHP’nin Kuşadası ilçesinde düzenlendiği 101’inci "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Günel, şunları söyledi:

"101’inci miting Kuşadası’nda çünkü eşim, Kuşadası Belediye Başkanı tutuklandı maalesef. Normalde burada olması gerekiyordu. Genel Başkanımız da bize destek olmak için buraya geldi. Onun bize destek olması çok kıymetli. Bütün örgütümüz burada, büyüklerimiz burada. Ömer’in mektubu elimde. Bütün halkımıza, çevreden gelenlere çok teşekkür ediyorum. Mektubu okuyacağım. Genel Başkanımız da mitingde Ömer’e destek söylemlerini yapacak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.

Yaşananların doğru olmadığını düşünüyorum. Ömer hizmet etmekten başka bir şey yapmadı. Başımız dik, alnımız ak, gururla yollarda yürümeye devam ediyoruz. Bir an önce onun buraya gelmesini istiyorum. Çocuklarımla beraber onu bekliyoruz."