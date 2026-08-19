Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul merkezli “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında 13 Mart'ta gözaltına alınan ve 16 Mart'ta tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Günel, yayımladığı yazılı açıklamada CHP yönetimini ve “mutlak butlan” kararı sonrasında yaşanan süreci eleştirdi. Günel, "Partim CHP, elbirliği ve işbirliği içinde işgal edilmiştir” dedi.

'CHP DE SİYASET YAPMA OLANAĞI KALMAMIŞTIR'

Günel sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“CHP'de siyasi faaliyetimi yürütmemin nedeni; partimin Cumhuriyet'in temel ilkeleri olan demokrasi, hukuk devletine olan inancı ve tüzük dahil geleneksel prensipleridir. Pek tabii ki, bu prensiplere sadık temsilcileridir. Geldiğimiz süreçte inandığım tüm bu değerlere aykırı tutum içinde partim dizayn edilmeye, iktidar iddiasından vazgeçmeye zorlanmış, mutlak butlan kararı ile gelen yönetimler de bu dizayn çabalarının işbirlikçisi, ortağı olmuşlardır. Bu işgal sona ermedikçe, baba ocağı diye ifade ettiğimiz CHP'de siyaset yapma olanağı kalmamıştır. Dahası, parti içinde mücadele ederek kaybedilecek zaman da yoktur. Cumhuriyet, demokrasi, hukuk devleti ideali ve mücadelesinin kaybedecek zamanı da yoktur. Tarih doğru yanında durma zamanıdır. Bu nedenle CHP'den istifa ediyorum.”