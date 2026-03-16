Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına katılan Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre Katırcı, 11 Mart’ta Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için edilen “özgürlük” duasına eşlik ettiği öne sürülen Katırcı’nın görüntülerinin ortaya çıkması tartışma yarattı.

İDDİANAMEDE İMZASI BULUNUYOR

Mehmet Akif Katırcı’nın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında hazırlanan iddianamede imzasının bulunduğu öğrenildi. Söz konusu soruşturma kapsamında Böcek tutuklanırken, 41 şüpheli hakkında toplam 702 sayfalık bir iddianame hazırlanmıştı.

Programda Katırcı’ya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir’in masasında değil, belediyenin genel sekreteri Cansel Çevikkol Tuncer’in de bulunduğu masada yer gösterildiği belirtildi.

HSK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ekran Haber’in aktardığı bilgilere göre, iftar programına ilişkin görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Katırcı hakkında inceleme başlattı.