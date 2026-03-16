Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 121 bin 791 oldu. Bu dönemde otomobiller toplam kayıtların yarıdan fazlasını oluşturdu.
Şubatta en çok satılan otomobil markası belli oldu
TÜİK verilerine göre şubatta trafiğe 121 bin 791 taşıt kaydedildi. Otomobiller içinde en yüksek payı Renault alırken Toyota ve Volkswagen takip etti.Derleyen: Abdullah Kerzi
Taşıt türlerine göre dağılım
Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 30,3'ünü motosiklet, yüzde 11,7'sini kamyonet oluşturdu.
Kamyonların payı yüzde 2,5 olurken traktör yüzde 1,7, minibüs yüzde 1,1, otobüs yüzde 0,7 ve özel amaçlı taşıtlar yüzde 0,1 seviyesinde gerçekleşti.
Aynı ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 36,2, traktörde yüzde 13,4 arttı.
Buna karşılık özel amaçlı taşıtlarda yüzde 60,3, kamyonette yüzde 46,3, kamyonda yüzde 37, minibüste yüzde 26,6, otomobilde yüzde 22,1 ve otobüste yüzde 11 azalış görüldü.
Toplam araç sayısı 33,8 milyona yaklaştı
Şubat sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 33 milyon 8 yüz bine yaklaştı.
Toplam taşıtların yüzde 51,7’sini otomobil, yüzde 21,2’sini motosiklet ve yüzde 14,6’sını kamyonetler oluşturdu.
Aynı ayda 806 bin 588 taşıtın devri yapıldı. Devir işlemlerinin yüzde 69’unu otomobiller oluştururken kamyonetlerin payı yüzde 15,4, motosikletlerin payı ise yüzde 8,1 oldu.
Otomobilde ilk sırada Renault
Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan 63 bin 171 otomobilin markalara göre dağılımında Renault yüzde 14,8 ile ilk sırada yer aldı.
Toyota yüzde 11 ile ikinci olurken Volkswagen yüzde 7,2 ile üçüncü sırada yer aldı.
Hyundai yüzde 5,9, Fiat yüzde 5,3, Peugeot yüzde 4,8 pay aldı. Skoda, Opel ve TOGG yüzde 4,7’şer oranla listede yer alırken Citroen yüzde 4,3 paya ulaştı.
BYD yüzde 3,1, Chery yüzde 3, Ford yüzde 2,9, Mercedes-Benz yüzde 2,8, Kia yüzde 2,7 olarak kaydedildi.
Nissan yüzde 2,3, BMW ve Audi yüzde 2,1’er, Mini yüzde 2, Volvo ise yüzde 1,5 pay aldı.
Diğer markaların toplam payı ise yüzde 8,4 oldu.