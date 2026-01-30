Vodafone’un 5 ayda 1 milyonu aşkın tekil kişiye ulaşan dijital sadakat platformu Happy çatısı altında gerçekleşen bu iş birliğiyle; Vodafone Red’lilere özel yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerinde geçerli 600 TL, Vodafone faturalı abonelerine özel yurt dışı uçak biletlerinde geçerli 400 TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Kampanyalar, 2 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olurken, indirim kodları Yanımda uygulaması içerisindeki Happy platformundan temin edilebiliyor. Alınan kodlar, Turna.com web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden üye girişi yapılarak gerçekleştirilen tek yön ya da gidiş-dönüş uçak bileti satın alımlarında kullanılabiliyor. Vodafone Red müşterileri kampanyadan 30 günde 1, kampanya süresince ise toplam 3 kez yararlanabiliyor. Kampanya kapsamındaki biletlerde son seyahat tarihi 31 Mart 2027 olarak uygulanıyor.

Turna.com’un Genel Müdür Yardımcısı Adnan Aydın, Vodafone ile gerçekleştirilen iş birliğini değerlendirdi

“Turna.com olarak seyahati herkes için daha ulaşılabilir ve esnek hale getirmeyi önceliklendiriyoruz. Vodafone ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği, yalnızca bir kampanya entegrasyonu değil; kullanıcı deneyimini merkeze alan, uçtan uca dijital bir iş birliği yaklaşımını yansıtıyor. Vodafone ekosistemindeki milyonlarca kullanıcı, bu iş birliği sayesinde uçak biletlerine daha avantajlı koşullarla ulaşırken; teknoloji destekli çözümlerimizle seyahat planlarını hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde tamamlayabiliyor. Geniş ve güçlü hava yolu bağlantılarımızın yanı sıra, tüm ürünlerimizde sunduğumuz yaygın ağ ve kişiselleştirilmiş seyahat önerileriyle kapsamlı bir deneyim sunuyoruz. Vodafone’un güçlü mobil erişimiyle seyahat teknolojilerimizi bir araya getirerek kullanıcıların seyahat süreçlerini daha erişilebilir kılıyoruz.”

Turna.com Hakkında

Bir seyahat platformu olmanın ötesinde, seyahat teknolojileri geliştiren bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteren Turna; geliştirdiği akıllı uçuş ve sefer algoritmaları sayesinde kullanıcılarına en cazip fiyatlı ve esnek seyahat seçeneklerini sunuyor. Uçak, otobüs ve feribot bileti, otel rezervasyonu ve araç kiralama gibi farklı seyahat ihtiyaçlarını tek bir platformda bir araya getiriyor. Gelişmiş filtreleme seçenekleri, esnek iptal ve rezervasyon imkanları, kredi kartı puanı aktarma özelliği ve dönemsel indirimlerle seyahat deneyimini daha ekonomik ve konforlu hale dönüştürüyor. Turna.com, teknolojik yatırımlarını sürdürerek kullanıcılarına daha gelişmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor.