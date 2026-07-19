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Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da inşa edilecek TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezinin temelinin 22 Temmuz'da atılacağını duyurdu. Yaklaşık 35 bin 300 metrekarelik alana kurulacak merkez, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük kamu veri merkezlerinden biri olarak hizmet verecek.

E-DEVLET VE KRİTİK KAMU VERİLERİ TEK MERKEZDE KORUNACAK

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT tarafından hayata geçirilecek projeyle e-Devlet başta olmak üzere kritik kamu kurumlarının veri ve bulut hizmetlerinin yerli yazılım altyapısıyla tek merkezden yönetileceğini belirtti.

Yeni veri merkezi sayesinde kamu kurumlarının ayrı ayrı sistem odaları kurmasına gerek kalmayacağını ifade eden Uraloğlu, tüm veri ve bulut hizmetlerinin TÜRKSAT güvencesi altında toplanacağını söyledi.

YAPAY ZEKÂ VE BÜYÜK VERİ TEKNOLOJİLERİNE UYGUN ALTYAPI

Projede 6 sistem salonu, iki yüksek performans odası, 6 bin 300 metrekare beyaz alan ve 200 kişilik ofis alanı yer alacak.

33 MVA kurulu güç kapasitesine sahip olacak merkez; yapay zekâ, makine öğrenmesi, derin öğrenme, veri madenciliği, modelleme, tahminleme ve yüksek performanslı hesaplama gibi ileri teknoloji uygulamalarına uygun altyapıyla hizmet verecek.

VERİ MERKEZİ KAPASİTESİ 8 KATIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Uraloğlu, yatırımla birlikte TÜRKSAT'ın mevcut veri merkezi kapasitesinin ilk aşamada üç kat, ikinci aşamada ise sekiz katın üzerine çıkarılacağını açıkladı.

LEED-Gold enerji verimliliği sertifikasıyla inşa edilmesi planlanan merkez, Uptime Institute TIER-III ve TSE 50600 standartlarına uygun olarak kurulacak.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA DA KESİNTİSİZ HİZMET VERECEK

Yeni veri merkezinin, Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacağı belirtilirken, düşük karbon salımı ve yüksek enerji verimliliğiyle çevre dostu bir teknoloji üssü olması hedefleniyor.

TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi'nin tamamlanmasıyla birlikte kamu kurumlarının dijital altyapısının güçlendirilmesi ve veri güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.