Hasat başladı tarlada kilosu 8 lira, tırlarla Türkiye'nin her yerine dağıtılıyor

"Diyarbakır karpuzunu burada tarlalardan doğrudan bizzat yüklüyoruz, çok yüksek kalitede bir karpuzu var. Buradan alan kişi bir daha gelip götürüyor. Niğde’den geldim buraya. Kendi evime de buradan götürüyorum. Her gittiğimde en az 10 tane hediye ve tüketimlik alıyorum. Bildiğiniz bal karpuz. Maşallah, Allah vermiş bu sene ve üretim oldukça iyi. Diyarbakır karpuzuna, Türkiye’de hiçbir yerin ürünü uymaz. Lokum gibi, yedikçe yiyesin geliyor."

Kent sakinlerinden Edip Cınaklı da Diyarbakır karpuzunun, diğer şehirlerde ve kıyı bölgelerinde erken dönemde üretilen karpuzlara kıyasla aromatik yapısının, lif oranının ve şeker dengesinin çok daha kaliteli olduğunu ifade etti.