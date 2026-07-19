Diyarbakır genelinde yürütülen tarımsal faaliyetler kapsamında, kentin en stratejik markası olan karpuzda söküm işlemleri hız kazandı. Geniş üretim sahalarında istihdama da büyük katkı sağlayan bu süreç, piyasadaki yüksek arz nedeniyle fiyat dalgalanmalarına sahne oluyor.
Hasat başladı tarlada kilosu 8 lira, tırlarla Türkiye'nin her yerine dağıtılıyor
Büyüklüğü, göz alıcı tipi ve lezzetiyle Türkiye'nin tescilli markası haline gelen coğrafi işaretli Diyarbakır karpuzunda büyük hasat tüm hızıyla devam ediyor. Bereketli topraklarda tamamen organik ve hayvansal gübrelerle yetiştirilen karpuzlar, tarlalardan Türkiye'nin her yerine yollanıyor.Kaynak: DHA
"Tamamen Organik Gübre Kullandık, Hektarda 9 Ton Verim Var"
Diyarbakır'da bu yıl 18 hektarlık geniş bir alanda karpuz üretimi gerçekleştiren çiftçi Gökhan Menteşe, Mezopotamya topraklarında kaliteli mahsul yetiştirmenin büyük bir emek ve ustalık gerektirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Çok güzel bir karpuz yetiştirdik. Hem cins olarak hem tip olarak, iç olarak da muazzam bir tat var. Mezopotamya topraklarında böyle güzel karpuz yetiştirmek her babayiğidin harcı değildir. Elimizden geleni yaptık.
En büyük avantajımız, organik gübre kullanmamızdı. Şu anda kullandığımız bütün gübrelerimiz, hepsi organik, hayvansal gübre olması itibarıyla, mahsulümüz son derece kaliteli.
Şu anda hektarında 9 tonluk bir verim alıyoruz. 18 hektar bir arazi ve karpuzumuz maşallah kaliteli."
"Aşırı Ekim Fiyatı Düşürdü, Maliyetler Bizi Kurtarmıyor"
Maliyetlerin yüksekliğine rağmen piyasadaki plansız ve yoğun ekimin fiyatları aşağı çektiğini, bu durumun da üreticiyi mağdur ettiğini savunan Gökhan Menteşe, tarımsal sürdürülebilirlik için devlet desteğinin şart olduğunu vurguladı:
"Bizim sezon başındaki beklentimiz kiloda 10 ile 15 lira arasında bir fiyattı. Ancak bu yıl çok fazla bir ekim alanı oldu. Maliyetinin yüksek olmasına rağmen, bu kadar kontrolsüz ekim alanı yapılması bizi fiyat yönünden çok olumsuz etkiledi. Şu anda karpuzlarımız tarlada 8 ile 10 lira arasında satılıyor. Ancak bu rakam maliyetimizi kurtarmıyor. Gübre fiyatları, yakıt ve elektrik zamlarından dolayı çok etkileniyoruz.
Devletimizden tek isteğimi bize bir katkıda, destekte bulunması. Çünkü çok fazla masrafımız var. Şu anda tarlada 18 kişi çalışıyor. Yarından itibaren sevkiyatı artıracağımız için bu sayı 30-35 kişiye yaklaşacak. Bu da 35 aileye ekmek gidiyor demektir. Adana’da 100 bin dönüm arazi ekiliyor, Diyarbakır bölgesinde en fazla ekilen alan ise 5 bin dönümdür. Her mevsimin kendine özgü karpuzu vardır. Diyarbakır karpuzu kalitelidir, değerini bulmalıdır."
"Bildiğiniz Bal Karpuz, Lokum Gibi Yedikçe Yiyesiniz Geliyor"
Niğde'den özel aracıyla ve tırlarıyla Diyarbakır’a sırf bu lezzeti satın alıp kendi memleketine götürmek için gelen ticari alıcılardan Bayram Yıkılmaz ise tarladaki ürün kalitesine hayran kaldığını şu sözlerle dile getirdi:
"Diyarbakır karpuzunu burada tarlalardan doğrudan bizzat yüklüyoruz, çok yüksek kalitede bir karpuzu var. Buradan alan kişi bir daha gelip götürüyor. Niğde’den geldim buraya. Kendi evime de buradan götürüyorum. Her gittiğimde en az 10 tane hediye ve tüketimlik alıyorum. Bildiğiniz bal karpuz. Maşallah, Allah vermiş bu sene ve üretim oldukça iyi. Diyarbakır karpuzuna, Türkiye’de hiçbir yerin ürünü uymaz. Lokum gibi, yedikçe yiyesin geliyor."
Kent sakinlerinden Edip Cınaklı da Diyarbakır karpuzunun, diğer şehirlerde ve kıyı bölgelerinde erken dönemde üretilen karpuzlara kıyasla aromatik yapısının, lif oranının ve şeker dengesinin çok daha kaliteli olduğunu ifade etti.