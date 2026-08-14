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15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece gerçekleşecek geçişle birlikte tüm yayınlar Türksat 4A ve Türksat 5B uydularına aktarılacak. Yayınlar yine 42° Doğu yörüngesinden sunulacağı için kullanıcıların çanak anten yönünü değiştirmesine gerek kalmayacak; ancak kanal frekanslarının güncellenmesi gerekecek.

SD YAYINLAR BİR BİR KAPANIYOR

Geçiş süreciyle birlikte Star TV, Kanal D, Show TV, NOW TV, ATV, NTV ve CNN Türk gibi birçok ulusal kanal SD (standart çözünürlüklü) yayınlarını tamamen sonlandırarak yalnızca HD olarak yayın yapacağını açıkladı. Türkiye’de hâlen SD uydu alıcısı kullanan yaklaşık 1 milyon hanenin, bu kanalları izlemeye devam edebilmek için HD destekli uydu alıcısı veya televizyona geçiş yapması gerekecek.

TÜRKSAT 4A YENİ FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) Destekli Cihazlar: Cihazınızda TKGS otomatik güncelleme açıksa herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan kanal listeniz otomatik olarak güncellenecektir. Aksi durumda TKGS ayarlarından çalışma modunu "Otomatik" veya "Esnek" konumuna getirebilirsiniz.

Dijital Platform Aboneleri (Digiturk, D-Smart, TV+, Tivibu): Güncellemeler platformlar tarafından otomatik olarak tanımlanır. Listenin yenilenmemesi halinde cihazın fişini çekip 15 saniye bekledikten sonra tekrar takarak baştan başlatabilirsiniz.

Manuel Frekans ve Şebeke Taraması (TKGS Olmayan Cihazlar): Cihazınızın Kurulum / Kanal Ayarları menüsüne girerek aşağıdaki şebeke tarama frekanslarından birini tanımlayabilir ve Şebeke Taramasını (Network Search) "Açık" konuma getirerek tüm kanalları otomatik olarak taratabilirsiniz:

Frekans: 12380 MHz | Sembol: 27500 | Polarizasyon: Dikey (V) | FEC: 3/4

Frekans: 12423 MHz | Sembol: 30000 | Polarizasyon: Yatay (H) | FEC: 3/4

TRT Kanalları Güncel Frekans Bilgileri: TRT kanallarını (TRT 1, TRT Spor, TRT Çocuk, TRT Haber vb.) eklemek için şu frekans parametrelerini kullanabilirsiniz:

Frekans: 11794 MHz | Sembol: 30000 | Polarizasyon: Dikey (V) | FEC: 3/4

Frekans: 11798 MHz | Sembol: 27500 | Polarizasyon: Dikey (V) | FEC: 3/4