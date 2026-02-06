Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Kocaelispor–Beşiktaş karşılaşmasında yaşanan acı olayda, ev sahibi ekip taraftarı 21 yaşındaki Harda Kaçmaz hayatını kaybetti. Kaçmaz’ın tribünden düştüğü anlar stadyumun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaelispor’un dün kendi sahasında Beşiktaş’ı konuk ettiği mücadelenin ikinci yarısında, Harda Kaçmaz tribünden beton zemine düştü. Metrelerce yükseklikten düşen genç taraftara ilk müdahale, durumu fark eden saha görevlileri tarafından yapıldı. Stadyumda görevli sağlık ekipleri, kalbi duran Kaçmaz’a kalp masajı uyguladı.

Kalbi yeniden çalıştırılan Harda Kaçmaz, ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak hastanede kalbi bir kez daha duran genç taraftar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Harda Kaçmaz’ın tribünden düştüğü anlar stadyumun güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, olayın ardından güvenlik görevlilerinin hızla müdahalede bulunduğu anlar yer alırken, sağlık ekiplerinin ilk yardım çalışmaları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.