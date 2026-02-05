Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanan Kocaelispor-Beşiktaş maçında düşerek yaralanan taraftar Harda Kaçmaz, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

KOCAELİSPOR ACI HABERİ DUYURDU: 'SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Kocaelispor, hastanede hayatını kaybeden Harda Kaçmaz'ın acı haberini duyurdu:

"Maalesef Harda’yı kaybettik…

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Seni asla unutmayacağız Harda…"

BEŞİKTAŞ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Beşiktaş, hayatını kaybeden Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz için taziye dileklerinde bulundu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kocaelispor maçı sırasında tribünden düşerek ağır yaralanan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Harda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, tüm Kocaelispor ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TFF'DEN TAZİYE MESAJI

TFF hayatını kaybeden Kocaelispor taraftarıyla ilgili taziye mesajı paylaştı.

TFF taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının 3. haftasında bugün oynanan Kocaelispor - Beşiktaş A.Ş. maçında, tribünden düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum taraftara Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz."