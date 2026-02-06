Kademeli emekliliğin yılı değişiyor: Kulislerde konuşuluyor

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "2027 Kasım ayı genel seçim için, 2028 Kasım ayı da yerel seçim için, bu tabii 2029 Kasım da olabilir. Ben bunu 25 seçim yaşamış birisi olarak söylüyorum" sözlerini söyledi.