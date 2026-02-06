2026 yılında milyonlarca kişinin kademeli emeklilik beklentisi devam ediyor. Sosyal güvenlik alanında yeni bir adım umudu ise emekliler bekliyor. "Kademeli emeklilik çıkacak mı" sorusu yoğun şekilde gündemde tartışılan en önemli konusu arasında yer alıyor.
Kademeli emekliliğin yılı değişiyor: Kulislerde konuşuluyor
8 Eylül 1999 sonrası ilk defa sigortası olan kişilerin merakla beklediği erken emeklilik düzenlemesine dair Ankara kulislerinde 2027 Kasım ayı öncesi Mart ayı konuşuluyor.Derleyen: Süleyman Çay
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar için geçtiğimiz seçim öncesi 2023 yılında EYT kapsamında emeklilik imkanı almıştı. Kademeli emeklilik bekleyenlerin ana gövdesi ise 8 Eylül 1999 sonrası ilk defa sigortası olan kişiler oldu. Bu kişiler bir EYT ümidini bekliyor.
Emeklilikte Adalet Derneği(EMADDER) ise 8 Eylül 1999 sonrası ilk defa sigorta olanlarında EYT’den yararlanması konusunda iktidara çağrıda bulunuyor. EMADDER’in çağrısına ise hükümetten herhangi bir adım şu anda gelmedi.
Ancak 2028 seçimlerine az bir zaman kalırken EYT’nin tekrardan gündeme gelmesi dikkat çekiyor. Seçimin yaklaşması ile iktidarın bunu diğer seçimdeki gibi yeniden getireceği şimdiden konuşulmaya başlandı.
AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "2027 Kasım ayı genel seçim için, 2028 Kasım ayı da yerel seçim için, bu tabii 2029 Kasım da olabilir. Ben bunu 25 seçim yaşamış birisi olarak söylüyorum" sözlerini söyledi.
Ankara kulislerinde ise iktidarın erken seçim kararı ile EYT’nin de erkene alınabileceği konuşuluyor. 2027 Kasım ayından önce Mart ayı gibi kademeli emekliliğin çıkacağı iddia ediliyor.