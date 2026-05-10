İstanbul’da havanın sıcak olmasıyla beraber sahil, park ve bahçeler doldu taştı. İstanbul’da hava sıcaklığı 24-25 dereceyi gördü.

Meteoroloji verilerine göre sıcaklıkların önümüzdeki hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Fakat uzmanlara göre bu sıcak günler sadece baharın habercisi değil Türkiye’yi bekleyen çok daha büyük bir tablo var.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, önümüzdeki günlerde hem kuvvetli sağanaklara hem de yaz aylarında etkisini artırabilecek “Süper El Nino” riskine vurgu yaparak temmuz ve ağustos aylarını işaret etti.

‘SÜPER EL NİNO İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK’

Şen, "Geçen sene yaptığımız tahminlerde kışın biraz daha uzayacağını söylemiştik. Mart ayını zaten kesin olarak kış aylarına koymuştuk. Bu sene dünyada biraz farklı bir yıl olabilir. Çünkü Süper El Nino olma ihtimali çok yüksek. El Nino’yu daha önce çok anlattık. El Nino dönemlerinde meteorolojik karakterli doğa olayları dünyanın her tarafında biraz daha fazla oluyor. Örneğin Hindistan’daki ve Pakistan’daki yağışlar daha kuvvetli olabiliyor. Bizde ise kuraklık ön plana çıkıyor. En önemlisi de aşırı sıcaklar ve sıcak hava dalgaları.

Dolayısıyla bu sene temmuz ve ağustos aylarından itibaren Süper El Nino oluşmaya başlayabilir. Şu anda nötr seviyedeyiz. La Nina dönemini geride bıraktık. La Nina daha serin ve yağışların bol olduğu bir dönemdi” sözlerini sarf etti.