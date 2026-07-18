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Kaynak: AA

Irak ile Suriye arasında 2003 yılındaki ABD işgali sırasında ağır hasar alarak atıl kalan stratejik ham petrol boru hattının yeniden inşa edilmesi ve faaliyete geçirilmesi için resmi mutabakat sağlandı.

İMZA TÖRENİ WASHİNGTON'DA YAPILDI

Dünya enerji piyasalarını hareketlendiren bu stratejik anlaşma, dikkat çekici bir şekilde ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen ABD-Irak İş Konseyi toplantısı kapsamında imzalandı.

Mutabakat metnine Irak tarafını temsilen Basra Petrol Şirketi Başkanı Bassem Abdul Karim Nasr, Suriye adına ise Suriye Petrol Şirketi Üst Yöneticisi (CEO) Youssef Qablawi imza attı. Ortadoğu için kritik önem taşıyan imza törenine, ev sahibi olarak ABD Enerji Bakanı Chris Wright da katılım gösterdi.

PROJEYİ ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KONSORSİYUM YÖNETECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı, imza töreninin ardından projenin bölgesel ve küresel dengeler açısından "stratejik" bir öneme sahip olduğunu vurgulayan resmi bir açıklama yayınladı. Mutabakat zaptından duyulan memnuniyetin dile getirildiği açıklamada, hattın teknik ve finansal yönetim süreçlerini ABD öncülüğündeki uluslararası bir konsorsiyumun üstleneceği resmen ilan edildi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI İKİNCİL KONUMA DÜŞECEK"

Törende en çarpıcı açıklamalardan biri ise ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan geldi. Barrack, bu boru hattının yeniden devreye girmesinin küresel enerji güvenliğinde taşları yerinden oynatacağını belirterek şu iddialı ifadeleri kullandı:

"Bu petrol boru hattına ilişkin anlaşmalar, küresel enerji arzı açısından kritik bir hat olan Hürmüz Boğazı'nı 'ikincil konuma düşürecek' yeni bir sürecin önünü açacaktır."

2003’TEN BERİ ATIL DURUMDAYDI

Irak'ın zengin petrol yataklarına sahip kuzeyindeki Kerkük bölgesini, Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki stratejik Banyas Limanı'na bağlayan boru hattı, küresel sevkiyat için hayati bir koridor niteliğindeydi. Ancak hat, 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgali sırasında ağır hasar görmüş ve o tarihten bu yana tamamen hizmet dışı kalmıştı. Yapılan bu yeni anlaşmayla birlikte, Akdeniz üzerinden dünyaya açılacak olan bu kritik hat 23 yıllık sessizliğin ardından yeniden canlanacak.