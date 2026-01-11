Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve emniyet birimlerinden alınan verilerle derlediğimiz 2026 yılı öngörülü suç haritası, hem suç türlerindeki değişimi hem de iller bazındaki yoğunluğu gözler önüne seriyor. Özellikle büyükşehirlerde siber suçlar ve dolandırıcılık ilk sıralara tırmanırken, bazı Anadolu şehirleri suç oranlarındaki artışla dikkat çekiyor.

Türkiye'de en çok işlenen suç türleri

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre Türkiye’de en çok işlenen suçların başında "Kasten Yaralama" ve "Hırsızlık" geliyor. Toplumsal olaylar ve kişisel husumetlerden kaynaklanan yaralama olayları istatistiklerin %30'undan fazlasını oluştururken, hırsızlık suçları ev, iş yeri ve oto hırsızlığı olarak farklı kategorilerde varlığını sürdürüyor.



Son yıllarda ivme kazanan bir diğer suç kategorisi ise "Dolandırıcılık ve Siber Suçlar" oldu. Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte internet üzerinden yapılan kimlik hırsızlığı ve banka hesabı dolandırıcılığı, büyükşehirlerde hırsızlık vakalarını geride bırakmaya başladı. Uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ise özellikle genç nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kolluk kuvvetlerinin en çok mesai harcadığı alanlar arasında yer alıyor.

Suç oranının en yüksek ve en düşük olduğu iller

Nüfusa oranla (her 100 bin kişi başına düşen suç sayısı) yapılan hesaplamalarda Türkiye'nin suç karnesi oldukça ilginç veriler sunuyor. Aydın, yüz binde 970 suç oranıyla listenin başında yer alırken, Adıyaman yüz binde 156 oranıyla Türkiye'nin en güvenli ili olma ünvanını koruyor.

Aşağıdaki tablo, haberde bahsi geçen illerin her 100 bin kişiye düşen suç sayılarını ve güvenlik durumlarını özetlemektedir:

Siber suçlar ve dijital dolandırıcılık artışta

2026 yılına girerken güvenlik uzmanları en büyük tehdidin "ekran arkasından" geldiği konusunda uyarıyor. İstanbul, Ankara ve Bursa gibi illerde fiziki hırsızlık olayları alınan teknolojik önlemlerle (MOBESE ve alarm sistemleri) düşüş eğilimine girse de, dijital dolandırıcılık vakalarında son bir yılda %40'lık bir artış kaydedildi. Özellikle yaşlı vatandaşları hedef alan telefon dolandırıcılığı ve gençlere yönelik sosyal medya üzerinden yürütülen illegal bahis-yatırım vaatleri, suç haritasının en kritik noktalarından birini oluşturuyor.

Suça sürüklenen çocuklar raporu: Şiddet ve hırsızlık ilk sırada

Adalet Bakanlığı ve emniyet birimlerinin Ocak 2026 itibarıyla paylaştığı son verilere göre, suça sürüklenen çocukların profilinde dikkat çekici istatistikler yer alıyor. Yapılan araştırmalarda, suça karışan çocukların %85'ini erkek, %15'ini ise kız çocuklarının oluşturduğu saptandı. Uzmanlar, çocukların suça sürüklenmesinde sosyo-ekonomik faktörlerin ve dijital mecralardaki kontrolsüzlüğün etkili olduğunu vurguluyor.

Emniyet verileriyle kaçakçılık ve narkotik bilançosu

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son asayiş bültenlerinde, sınır güvenliği ve kaçakçılıkla mücadeledeki rakamlar da güncellendi. 2025'in son çeyreği ile 2026'nın ilk günlerini kapsayan operasyonlarda; binlerce litre sahte alkollü içki, yüz binlerce paket kaçak sigara ve yüklü miktarda kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise sadece son bir ayda düzenlenen binlerce operasyonda çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu operasyonların yoğunlaştığı bölgeler, paylaştığımız "suç oranı yüksek iller" listesindeki Aydın, İzmir ve Antalya hattıyla paralellik gösteriyor. Sokak satıcılarına yönelik baskınların, özellikle üniversite şehirlerinde artırıldığı gözlemleniyor.