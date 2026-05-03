Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, 2028 Olimpiyatları’nda en az üç madalya kazanmayı, bunlardan en az birinin altın olmasını hedeflediklerini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenen Proaktif Spor Zirvesi’ne katılan Kocakaya, olimpiyat hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Sporcuların kamplarda planlı şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kocakaya, mevcut seviyenin iyi olduğunu ve beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

2028’e yönelik hedeflerini anlatan Kocakaya, Türkiye’nin atıcılıkta 2024 Olimpiyatları’nda ilk kez madalya kazanarak önemli bir aşama kaydettiğini hatırlattı. Bu başarıyı geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Avrupa Şampiyonası’ndaki başarılı sonuçların olimpiyatlara yansıyacağına inandıklarını belirten Kocakaya, tecrübeli sporcuların seviyesinin arttığını ve yeni antrenman sistemleri uyguladıklarını aktardı. Yabancı danışman desteğiyle çalışmaların güçlendirildiğini söyledi.

2028 hedeflerine ilişkin değerlendirmesinde Kocakaya, en az üç madalya ve bunlardan birinin altın olmasını amaçladıklarını ifade etti. Türkiye’nin artık atıcılıkta da düzenli madalya bekleyen bir ülke haline geleceğini belirtti.

Atıcılık branşının 2028’de Türkiye’nin gurur kaynaklarından biri olacağına inandıklarını söyledi. Ayrıca Yusuf Dikeç’in Paris 2024’teki performansının branşa küresel katkı sağladığını vurguladı.