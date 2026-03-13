ABD ve İsrail’in İran’a saldırması, İran’ın da karşılık vermesiyle Orta Doğu adeta ateş çemberine dönüştü.

İran, ABD ve İsrail’ın saldırılarına karşılık komşu ülkelerdeki ABD üslerine füze yağdırırken, Türkiye hava sahasına da 3 füze girdi.

NATO güçleri, Türkiye hava sahasına giren 3 füzeyi de başarıyla imha etti.

HÜRJET, HIZ TESTLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Türkiye, Orta Doğu’da yaşanan gerilim sonrası Savunma Sanayine ağırlık vermeye başladı. Son olarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla yapılan jet eğitim uçağı HÜRJET, Antalya'da yapılan düşük irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladı.

Şirketten gerçekleştirilen açıklamaya göre HÜRJET, Akdeniz semalarında düşük irtifa ve yüksek hız testleri gerçekleştirdi.

Antalya'da yapılan test faaliyetlerinde iki ayrı prototip uçak görev yaptı. Toplam 18 sorti yapan HÜRJET, planlanan 79 test noktasını herhangi bir aksama yaşanmadan eksiksiz şekilde tamamladı. Yürütülen test süreci boyunca ses üstü hızlarda kritik veriler elde edildi.

Milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET, üstün performansı ve modern sistemleriyle Türkiye’nin pilot eğitim gücünü yükseltirken, gökyüzünde milli imzayı daha da ileri taşıyor.