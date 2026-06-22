Kaynak: Haber Merkezi

Muhammet Ali Akbaşoğlu, 12. Yargı Paketi'ni açıklıyor:

Ülkemizde reform iradesini kesintisiz sürdüren bir kadroyuz. Sayın Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Stratejisi ile hedeflerimizi tüm dünyaya ilan etmiştik. Biz bugün somut bir adım atıyoruz. AK Parti grubu olarak her bir maddesini yargı ve akademi camiasından gelen taleplerle olgunlaştırdığımız bu kanun teklifi yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, adalet hızlanmasını hedefliyor.

Kanun teklifinin maddeleri:

-Yargının veirmli, hızlı ve etkin işlemesine yönelik duruşma süresinin 3 ayla sınırlandırılması

-Yargının hızlandırılması

-E-duruşma üzerinden duruşmalara katılım gibi hususlar teklifte yer alıyor.

-Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve icra dairelerinin meşgul edilmesi önlenmek amaçlanmıştır. Doğrudan icra takibi dönemi sona eriyor. Vatandaşın alacaklarına kavuşması için icra takibinden önce yazılı başvuru zorunlu hale geliyor.

-Miras taşınmazlarının satışında düzenlemelere gidiliyor.

İnsan odaklı hizmet anlayışımızın göstergesidir. Attığımız bu adım adil yargılama hakkını tahsis etmek içindir. bu vesileyle kanun teklifimizin aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ederim