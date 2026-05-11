Ekonomik krizle boğuşan vatandaşın bankalara olan bağımlılığı rakamlara yansıdı. BDDK’nın 2026 yılı ilk çeyrek verilerine göre, Türkiye'de kişi başına düşen ortalama kredi hacmi 297 bin TL olarak hesaplandı. Ancak iller arasındaki uçurum, gelir adaletsizliğini ve hayat pahalılığının bölgelere göre etkisini bir kez daha belgeledi.

ANKARA ZİRVEDE: EN BORÇLU ŞEHİR BAŞKENT

Toplam kredi hacminde İstanbul 8,6 trilyon TL ile lider olsa da, nüfusa oranlandığında tablonun rengi değişiyor. Kişi başına düşen borç miktarında Ankara 577 bin TL ile Türkiye'nin en borçlu ili oldu. Ankara’yı sırasıyla şu iller takip etti:

İstanbul: 551 bin TL

Antalya: 373 bin TL

Gaziantep: 356 bin TL



HAKKARİLİ BORÇTAN KAÇIYOR, BÜYÜKŞEHİR BATIYOR

Araştırmanın en dikkat çeken sonucu ise Batı ile Doğu arasındaki borç makası oldu. Listenin en sonunda yer alan Hakkâri’de kişi başı kredi hacmi sadece 56,7 bin TL seviyesinde kaldı. Bu rakam, bir Ankaralının Hakkâriliye göre 10 kat daha fazla borç yükü altında olduğunu gösteriyor.

KİŞİ BAŞINA EN AZ KREDİSİ OLAN İLLER:

Hakkâri: 56,7 bin TL

Ağrı: 57,3 bin TL

Şırnak: 57,6 bin TL



SANAYİ VE TURİZM KENTLERİ BORÇLA DÖNÜYOR

Toplam kredi hacminde İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekerken; kredi kullanımının en düşük olduğu iller Bayburt (8,4 milyar TL), Tunceli (12,5 milyar TL) ve Gümüşhane (14,3 milyar TL) oldu. Kredi kullanımının yüksek olduğu illerin ortak özelliği; sanayi, turizm ve ticaretin merkezi olmaları. Ancak bu durum, üretimin ve tüketimin kredi kıskacında olduğunu da kanıtlıyor.

RAKAMLARIN ACI ÖZETİ

Devasa Fark: Ankara’da yaşayan bir vatandaşın banka borcu, Hakkâri’dekinin 10 katı.

Yalova Sürprizi: İlk 10 borçlu il arasına giren tek küçük ölçekli il Yalova oldu.

Bölgesel Uçurum: Hem toplam hacimde hem kişi başı borçta en düşük illerin tamamı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alıyor.