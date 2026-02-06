Türkiye, 6 Şubat 2023’te 6 Şubat’ta saat 04.17'de Pazarcık’ta 7,7; saat 13.24'te ise Elbistan’da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı. Pazarcık ilçesinde yaşanan deprem 60 saniye, Elbistan'da yaşanan deprem ise 45 saniye sürdü. Bu iki depremle bölge yaklaşık 2 dakika boyunca çok ciddi şekilde sarsıldı.

Kahramanmaraş depremleri son 100 yılda en çok ölüme yol açan depremlerden biri olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 14 milyon vatandaşı etkileyen deprem nedeniyle ülke genelinde 7 gün milli yas ilan edilirken bölgede OHAL kararı alındı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 697 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

Uluslararası yardım çağrısı olan 4. seviye alarm verilmesinin ardından 93 ülkeden arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalara katıldı. Toplam 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler, 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

ENKAZ ALTINDA ÇARESİZCE YARDIM BEKLEDİLER

Depremin ardından yaşanan hat kesintileri, arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilerken depremzedeler günlerce enkaz altında yardım bekledi. Yardım çağrıları iletişim ağlarındaki aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaştırılamadı. Birçok vatandaş enkaz altında soğuktan hayatını kaybetti.

Tüm kurum kuruluşlar, STK'lar, asker, polis, sağlık emekçileri deprem bölgesine akın ederken deprem sonrasında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kampanyaları düzenlendi. Ortak yayın yapılan kanallarda 115,1 milyar liralık bağış toplandı, aynı zamanda yardım kampanyası için vatandaşlar tarafından gelirleri AFAD ve Kızılay’a ulaştırılmak üzere 9 milyondan fazla ‘tek yürek’ SMS’i gönderildi. Deprem bölgesinde yapılan yardımların yanı sıra gazeteciler yaşananları an be an ekranlara getirdi.

Türkiye Tek Yürek Kampanyası gelirleri kapsamında AFAD bağış hesaplarında toplam 143 milyar 512 milyon 165 bin 82 lira kaynak elde edildi.

650 BİN PERSONEL GÖREV YAPTI

Depremlerde hasar gören 39 bin enkazda arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin 32 binada ise arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.

CAN DOSTLARIMIZ HAYAT KURTARDI

Arama kurtarma çalışmalarında aktif rol alan özel eğitimli köpekler, hassas burunlarıyla tespit ettikleri hayatların enkazdan sağ çıkarılmasına yardımcı oldu. Destek için Adıyaman'a gelen Meksika ekibinin köpeği Proteo ise çalışmalar sırasında rahatsızlanarak öldü. Proteo, deprem felaketinin kahramanlarından biri olarak hafızalarda yer edindi. Arama kurtarma faaliyetlerinde insanlar kadar can dostlarımız da büyük rol oynadı. Şilan, Proteo, Bozo, Köpük, Roca, Leo, Peter Pan, Tobaek, Luna, Paşa, Paz, Tina, Tori ve daha nicesi...

İL İL CAN KAYBI

6 Şubat 2023 depremlerinde Adana’da 454 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 450 kişi yaralandı. Adıyaman’da 8 bin 387 kişi yaşamını yitirirken, 17 bin 499 kişi yaralandı. Batman’da can kaybı yaşanmazken 20 kişi yaralı olarak kayıtlara geçti. Diyarbakır’da 414 kişi hayatını kaybetti, 902 kişi yaralandı. Elazığ’da 5 kişi yaşamını yitirirken 379 kişi yaralandı. Gaziantep’te 3 bin 897 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 276 kişi yaralandı. Hatay’da 23 bin 65 kişi yaşamını yitirirken 30 bin 762 kişi yaralandı. Kahramanmaraş’ta 12 bin 622 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 243 kişi yaralandı. Kilis’te 74 kişi yaşamını yitirirken 754 kişi yaralandı. Malatya’da 1 bin 393 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 108 kişi yaralandı. Mardin’de 1 kişi yaşamını yitirirken yaralı kaydı bulunmadı. Osmaniye’de 993 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 606 kişi yaralandı. Şanlıurfa’da ise 340 kişi yaşamını yitirirken 8 bin 919 kişi yaralandı.

Depremler sonrasında limanda sebebi bilinemeyen şekilde yangın çıktı ve günlerce söndürülemedi.

DEPREMZEDELER HALA KONTEYNERLERDE YAŞIYOR

Depremlerin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, depremzedelerin sorunları büyük ölçüde devam ediyor. Bölgedeki birçok vatandaş, elektrik, su ve altyapı eksiklikleri bulunan konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor.

Geçici barınma amacıyla kurulan konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler, özellikle elektrik kesintileri ve kötü hava koşullarıyla karşı karşıya. Bazı konteyner alanlarında elektriğin hiç bağlanmadığı, bazılarında ise uzun süreli ve sık kesintiler yaşandığı belirtiliyor. Bu durum, hem günlük yaşamı hem de sağlık ve güvenlik koşullarını olumsuz etkiliyor.

Depremzedeler, kalıcı konutların hâlâ tamamlanmadığını ve geçici çözümlerin kalıcı hale geldiğini vurgulayarak, yetkililerden altyapı sorunlarının bir an önce giderilmesini ve insani yaşam koşullarının sağlanmasını talep ediyor.

Aradan geçen 3 yıla rağmen konteynerlerde süren yaşam, deprem bölgesinde yaraların hâlâ sarılamadığını gözler önüne seriyor.