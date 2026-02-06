Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz, Tekirdağ’da düzenlenen “Afetlere Dayanıklı Tekirdağ Çalıştayı”nda önemli açıklamalarda bulundu.
AFAD’dan uyarı: Sındırgı’da 6 ayda 30 bine yakın artçı deprem gerçekleşti
AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz, 6,1 büyüklüğündeki Sındırgı depreminden sonra bölgede artçı sarsıntı sayısının 30 bine yaklaştığını açıkladı. Yılmaz, “Deprem unutkanlığı değil, zihinsel dönüşüm meselesidir” dedi.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Depremin Türkiye’nin değişmeyen bir gerçeği olduğunu vurgulayan Yılmaz, depreme hazırlığın bir tercih değil, temel bir sorumluluk olduğunu ifade etti.
Mesleki etik ve afet risklerinin dikkate alınmasının hayati önem taşıdığını belirten Yılmaz, “Deprem kendisini sürekli hatırlatıyor. Deprem unutkanlığından söz etmemiz mümkün değil” dedi.
6 ayda 30 bine yakın artçı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçen yıl meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların sürdüğünü belirten Yılmaz, “Şu anda Sındırgı’da artçı sarsıntıların sayısı 30 bine yaklaşmış durumda” açıklamasında bulundu.
Türkiye’de her yıl ortalama 25 binin üzerinde deprem meydana geldiğine dikkat çeken Yılmaz, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı yıl ise 70 binden fazla yer sarsıntısı kaydedildiğini hatırlattı.
“Bu tablo, meselenin unutkanlık değil zihinsel dönüşüm meselesi olduğunu gösteriyor” diyen Yılmaz, gerekli dönüşüm sağlanmazsa gelecekte de büyük kayıplar yaşanabileceği uyarısında bulundu.