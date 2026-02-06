Eğitim bilimci Prof. Dr. Selçuk Şirin, sosyal medyanın toplumsal algı üzerindeki etkilerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Şirin, dijital platformların dünyayı olduğundan daha karanlık gösterdiğini savundu.
Selçuk Şirin: 'Sosyal medya dünyayı olduğundan daha kötü gösteriyor'
Prof. Dr. Selçuk Şirin, sosyal medyanın algıyı çarpıttığını belirterek, Facebook kullanıcılarının yüzde 47’sinin yanlış bilgi yaydığını düşündüğünü, oysa gerçek oranın yüzde 3–7 arasında olduğunu söyledi. Şirin, “Sorun insanların kötü olması değil, kötülüğe büyüteç tutan algoritmalar” ded,Baran Şükrü Çelik
Araştırma sonuçlarına atıfta bulunan Şirin, insanların Facebook kullanıcılarının yaklaşık yüzde 47’sinin yanlış haber yaydığına inandığını belirtti. Ancak gerçek verilerin bu oranın yalnızca yüzde 3 ila 7 arasında olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.
Şirin’e göre temel sorun, insanların doğası değil; algoritmaların olumsuz içerikleri öne çıkarma biçimi. “Sorun insanların kötü olması değil, kötülüğe büyüteç tutan algoritmalar” diyen Şirin, bu durumun toplumsal güven duygusunu zedelediğini dile getirdi.
Topluma umut mesajı da veren Şirin, “Herkes kötü değil, dünya kötülerle dolu değil. İnsana olan güveninizi yüksek tutun. Bu çağda ayakta kalmanın başka yolu yok” ifadelerini kullandı.