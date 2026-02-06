Selçuk Şirin: 'Sosyal medya dünyayı olduğundan daha kötü gösteriyor'

Şirin’e göre temel sorun, insanların doğası değil; algoritmaların olumsuz içerikleri öne çıkarma biçimi. “Sorun insanların kötü olması değil, kötülüğe büyüteç tutan algoritmalar” diyen Şirin, bu durumun toplumsal güven duygusunu zedelediğini dile getirdi.