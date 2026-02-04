Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, “Asrın Felaketi” olarak tarihe geçti. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen büyük deprem, Türkiye'nin modern tarihindeki en büyük yıkımlardan biridir.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7.7, 13.24’te ise Elbistan’ta 7.6 büyüklüğünde iki deprem ülkemizi derinden sarstı. Bu depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Elazığ’ı doğrudan etkiledi.

Resmi veriler doğrultusunda depremde 53.000'den fazla vatandaşımız yaşamını yitirirken, 107.000'den fazla kişi de yaralandı. Yaklaşık 38.000 bina anında yıkılırken toplamda ise 260.000'den fazla yapı ağır hasar alarak kullanılamaz bir hale geldi. Bölgede meydana gelen depremden ötürü 14 milyon kişi bu sarsıntılardan doğrudan etkilendi.

4 İLDE OKULLAR TATİL

“Asrın Felaketi” olarak bilinen ve 50 binden kişinin hayatınım kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıldönümü dolayısıyla Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş’ta valiliklerce okullar 6 Şubat Cuma günü tatil ilan edildi.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Gaziantep’te e 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün ara verilirken bu illerdeki kamu çalışanları (zorunlu hizmetler hariç) idari izinli sayılacak.