İtalya Kupası Çeyrek Final maçında Atalanta Juventus'u konuk etti.

ATALANTA JUVENTUS'U 3-0 YENEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

İlk yarıyı Scamacca'nın 27'inci dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 önde tamamlayan Atalanta 77'de Sulemana ile farkı ikiye çıkardı. Juventus gol yollarında zorlanırken maçta son sözü 85'inci dakikada sahneye çıkan Mario Pasalic söyledi ve Atalanta 3-0'lık net skorla yarı finale yükselen taraf oldu.

Atalanta Juventus'u eledi: Kenan Yıldız maçı kenardan izledi - Resim : 1

KENAN YILDIZ RİSKE EDİLMEDİ

Juventus'ta sakatlıktan yeni dönen milli oyuncu Kenan Yıldız maç kadrosuna alınsa da Luciano Spalletti tarafından riske edilmedi ve karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.