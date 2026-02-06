İtalya Kupası Çeyrek Final maçında Atalanta Juventus'u konuk etti.

ATALANTA JUVENTUS'U 3-0 YENEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ

İlk yarıyı Scamacca'nın 27'inci dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 önde tamamlayan Atalanta 77'de Sulemana ile farkı ikiye çıkardı. Juventus gol yollarında zorlanırken maçta son sözü 85'inci dakikada sahneye çıkan Mario Pasalic söyledi ve Atalanta 3-0'lık net skorla yarı finale yükselen taraf oldu.

KENAN YILDIZ RİSKE EDİLMEDİ

Juventus'ta sakatlıktan yeni dönen milli oyuncu Kenan Yıldız maç kadrosuna alınsa da Luciano Spalletti tarafından riske edilmedi ve karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.