Libya’nın Sirte kentinde Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı, görkemli bir açılış töreniyle başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada tatbikatın önemine vurgu yaptı.

Türkiye, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Çad, Fransa, İtalya, Libya, Macaristan, Mısır ve Tunus’un katıldığı tatbikat; entegre hava, kara ve deniz senaryolarıyla askerî iş birliği ve muharebe etkinliğini artırmayı hedefliyor.

“Tek ve Güçlü bir Libya” hedefiyle önemli destekler verdiğimiz Libya’nın Doğu ve Batı tarafları da bu hedefimiz doğrultusunda ilk kez bir tatbikatta bir araya geldi.