ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaş ve İran'dan ateşlenip Türk havasına yöneldiği için düşürüldüğü belirtilen füzeler gündemdeki yerini korurken, akıllara Türkiye'nin füze kalkanının ne durumda olduğu sorusunu da getirdi. Konuyla ilgili YENİÇAĞ'a açıklamalarda bulunan savunma analisti Selçuk Erkan, Türkiye’nin hava ve füze savunma kabiliyetlerine yönelik merak edilenleri açıkladı.

Türkiye'nin seyir füzeleri ve savaş uçaklarını düşürecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Erkan, ancak yerli sistemlerin henüz balistik füze savunması yapabilecek seviyede olmadığını ifade etti. Türkiye'nin balistik füze savunmasında NATO unsurlarını kullandığını söyleyen Erkan, anti-balistik kabiliyet kazanılması için çalışmaların sürdüğünü ve bu kabiliyete ulaşılması için yıllara ihtiyaç olduğunu aktardı.

"TAYFUN FÜZESİ SAVUNMA AMAÇLI DEĞİL"

Roketsan tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli füzesi olan Tayfun'un durumuna da değinen Erkan, Tayfun füzesinin savunma amaçlı değil bir noktayı vurmak için geliştirilen bir silah olduğunu söyledi.

Savunma teknolojilerinde tek bir sistemin belirleyici olmayacağını vurgulayan Erkan, değerlendirmesini şu sözler tamamladı:

Türkiye’nin geliştirmekte olduğu hava savunma ve füze sistemlerini mümkün olan en kısa sürede yüksek adetlerde envantere alması ve bunları ihraç edebilecek bir kapasiteye ulaşması gerekiyor. Bölgesel ve küresel gerilimlerin arttığı bir dönemde, savunma mimarisinin bütün bileşenlerinin birlikte geliştirilmesi ve etkin şekilde kullanılması Türkiye’nin güvenliği açısından kritik önem taşıyor.