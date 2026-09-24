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Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin derin uzay çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ay programını hayata geçirdiklerini belirten Kacır, ilk Ay araştırma projesinde önemli aşama kaydedildiğini söyledi.

ÜRETİMİ TAMAMLANDI

Ay uzay aracının üretiminin tamamlandığını açıklayan Kacır, araçta yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına ulaşıldığını belirtti.

Kacır, son test süreçlerinin devam ettiğini ifade ederek, 2027 yılının ilk aylarında Ay uzay aracının fırlatılmasının planlandığını açıkladı.

Bakan Kacır, “Derin uzaya adım atmak istiyoruz ve bunun için Ay programını hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.