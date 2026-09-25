Kaynak: ANKA

ABD’ye giden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da ortak basın açıklaması yaptı. Trump, Xi’yi ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, mayıs ayında Pekin’e yaptığı ziyarette kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Xi ile ilişkilerine değinen Trump, “2016’daki ilk seçimimden bu yana Başkan Xi ve ben, karşılıklı saygı ve halklarımızın hayati çıkarları temelinde gerçek anlamda büyük bir dostluk geliştirdik” dedi.

TRUMP: DAHA DENGELİ BİR TİCARİ İLİŞKİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İki ülkenin karşı karşıya olduğu meselelerde ilerleme kaydettiklerini söyleyen Trump, ticaret görüşmelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Başkan Xi ve ben, iki ülkemizin karşı karşıya olduğu meselelerde önemli ilerlemeler kaydettik. Ekiplerimiz, Amerikalı çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler için yeni pazar erişimleri de dahil olmak üzere, daha dengeli bir ticari ilişkiyi teşvik etmek için çalışmalarını sürdürüyor.”

Trump, görüşmelerinde güvenlik, teknoloji ve yapay zekanın da gündemde olacağını belirterek, “Bugün bu alanlarda alacağımız kararlar, gelecek on yıllar boyunca barış ve refahın desteklenmesine katkı sağlayabilir. Başkan Xi ve ben, her iki ülkemiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Xİ: REKABETİMİZ SAĞLIKLI OLMALI

Trump’ın ardından konuşan Xi, ziyaretinin amacını dostluğu sürdürmek, işbirliğini genişletmek ve iki ülke halkının refahını artırmak olarak açıkladı. Çin ile ABD arasında iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Xi, şunları söyledi:

“Çin-ABD ilişkilerinin dev gemisini geleceğe doğru istikrarlı bir rotada ilerletmek için sizinle birlikte çalışmaya hazırım. İletişimimizi güçlendirmeliyiz. Çin ve ABD, ulusal şartlar bakımından farklılık gösteriyor. Ancak samimi, derinlemesine ve sürekli diyalog yoluyla birbirimizi daha iyi anlayabilir, farklılıklarımızı bir kenara bırakıp ortak noktalarımızı geliştirebilir ve karşılıklı güven inşa edebiliriz.”

İki ülkenin barış içinde bir arada yaşaması gerektiğini vurgulayan Xi, “Çin ve ABD iki büyük ülke olarak işbirliğinden kazanç sağlayabilir, çatışmadan ise her iki taraf da zarar görür. Rekabetimiz sağlıklı olmalı ve sınırlar içinde tutulmalıdır. Bu, bir tarafın kazanıp diğerinin kaybettiği bir mücadele değil, birbirimizi yakalamaya çalıştığımız bir yarış olmalıdır” dedi.

“YAPAY ZEKA İNSAN KONTROLÜNDE OLMALI”

Çin’in yatırım yapmak isteyen Amerikan şirketlerine açık olduğunu belirten Xi, Çinli şirketlere de ABD’de adil davranılmasını umduğunu söyledi. Yapay zeka alanında iki ülkenin sorumluluk taşıdığını ifade eden Xi, “Yapay zekanın gelişiminin her zaman insan kontrolünde olmasını ve insanların refahına hizmet etmesini sağlamalıyız” diye konuştu.

Xi, iki ülke ordularının düzenli diyaloğu sürdürmesi, kriz iletişimi ve krizleri önleme mekanizmalarını geliştirmesi gerektiğini de belirtti. Gelecek beş yıl içinde 100 bin ABD’li genci eğitim ve öğrenci değişim programlarına katılmak üzere Çin’e davet ettiklerini açıkladı.