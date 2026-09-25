Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü tamamlandı. Tatbikatta bir ilk yaşanırken, BAYKAR üretimi Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA) ilk kez TCG Anadolu’dan havalandı. MKE üretimi PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı ise su üstü hedefini imha etti.
TCG Anadolu’da tarihi an: Mavi Vatan'da ilk kez kullanıldı
Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı’nda dikkat çeken gelişmeler yaşandı. BAYKAR’ın DİHA’sı ilk kez TCG Anadolu’dan havalanırken, MKE üretimi PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı su üstü hedefini imha etti.Kaynak: İHA
Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Ege'de gerçekleştirilen Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, tatbikatı TCG Anadolu’dan takip etti.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2026 yılı planlaması kapsamında düzenlenen tatbikat 20 Eylül’de başladı. Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen tatbikata 100 gemi, 50 hava vasıtası, SAT ve SAS timleri, Kara, Hava ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile kamu kurumlarından birliklerin de aralarında bulunduğu 14 bin personel katıldı. Tatbikat kapsamında 20-23 Eylül tarihleri arasında Harekat Hazırlık ve Fiili Silah Eğitimleri, 24 Eylül’de ise Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirildi.
DİHA İLK KEZ TCG ANADOLU’DAN HAVALANDI
Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, TCG Oruçreis’in 19 pare top atışıyla gerçekleştirdiği selamlama atışlarıyla başladı. Tatbikat kapsamında ilk olarak mayın avlama faaliyeti gerçekleştirildi. TCG Amasra ve helikopterde görev yapan Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi.
İlk giriş harekatı kapsamında Yılancık Adası’na deniz ve hava unsurlarıyla çıkarma gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki AH-1W taarruz helikopterleriyle havadan, Sualtı Taarruz (SAT) timleri tarafından atak botlarıyla denizden adaya çıkarma yapıldı. Senaryo gereği adada yaralanan bir askerin sıhhiye tahliyesi gerçekleştirilirken, adadaki sancağa Türk bayrağı çekildi.
Gemiye çıkarma harekatı kapsamında SAT personeli, helikopterden halatla gemiye atlayarak bayrak açtı. Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni katılan ve bir tatbikatta ilk kez kullanılan BAYKAR üretimi Dikey İnsansız Hava Aracı (DİHA), ilk uçuşunu TCG Anadolu’dan gerçekleştirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) ise su üstü hedefine taarruz ederek hedefi imha etti. Tatbikat kapsamında Dalaman’dan havalanan Bayraktar TB2’den MAM-C, AKSUNGUR SİHA’dan ise MAM-T mühimmatıyla atış gerçekleştirildi.
"DENİZLERİMİZDE İNSANLI VE İNSANSIZ SİSTEMLERİ BİRLİKTE KULLANIYORUZ"
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, insansız sistemlerin öneminin daha da artacağını ve deniz harekat konseptini yeniden şekillendireceğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi: "Tatbikat kapsamında siber yetenekler ve yapay zekâ destekli programlar etkin olarak kullanılmıştır.
İnsansız deniz araçları ve İHA’lar ile yeni geliştirilen sualtı ve su üstü platformlar da tatbikatın çeşitli safhalarında yer almıştır. Fiili silah atışları ile Suüstü Harekatı, Denizaltı Savunma Harekatı, Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı ve Amfibi Harekatı eğitimleri icra edilmiştir.
Bugün ayrıca tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri kapsamında; milli ve yerli gemilerimizden atılan millî ve yerli stratejik mühimmatlarla, hedeflerin tam isabetle etkisiz hale getirilmesine hep beraber şahit olduk. Şimdi denizlerimizde insanlı ve insansız sistemleri birlikte kullanıyoruz. Bu kapsamda Bayraktar KALKAN DİHA ve FPV dron gösterimleri yapılmış, MKE üretimi PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı ile su üstü hedefine yönelik saldırı icra edilmiştir. Gelecekte buna benzer insansız sistemlerin önemi dahada artacak ve bu sistemler deniz harekât konseptini yeniden şekillendirmiş ve şekillendirmeye devam etmektedir."