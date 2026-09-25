TCG Anadolu’da tarihi an: Mavi Vatan'da ilk kez kullanıldı

"DENİZLERİMİZDE İNSANLI VE İNSANSIZ SİSTEMLERİ BİRLİKTE KULLANIYORUZ"

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, insansız sistemlerin öneminin daha da artacağını ve deniz harekat konseptini yeniden şekillendireceğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi: "Tatbikat kapsamında siber yetenekler ve yapay zekâ destekli programlar etkin olarak kullanılmıştır.

İnsansız deniz araçları ve İHA’lar ile yeni geliştirilen sualtı ve su üstü platformlar da tatbikatın çeşitli safhalarında yer almıştır. Fiili silah atışları ile Suüstü Harekatı, Denizaltı Savunma Harekatı, Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı ve Amfibi Harekatı eğitimleri icra edilmiştir.