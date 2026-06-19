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Kaynak: DHA

3. Lig ekiplerinden Altay’da yeni sezon öncesi belirsizlik sürüyor. Siyah-beyazlılarda tecrübeli oyuncuların, genel kurul sürecinin tamamlanmasını beklediği öğrenildi.

4 DENEYİMLİ İSMİN GÖZÜ KONGREDE

Sözleşmesi sona eren sol bek Özgür Özkaya (38) ve ön libero Ceyhun Gülselam (38) ile kontratı devam eden santrforlar Murat Uluç (45) ve Deniz Kadah’ın (40) durumlarının, yapılacak kongrenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Türkiye'nin asırlık futbol takımında transfer yasağı nedeniyle yeniden sahaya dönen Murat Uluç, tüm liglerde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını elinde bulunduruyor. Bu oyunculardan bazılarının yeni sezon öncesi futbolu bırakıp bırakmayacağı ise merak konusu.

ALTAY ALTYAPISINA TÜMSAD ÖDÜLÜ

Tüm Spor Adamları Derneği (TÜMSAD), Altay Altyapı Başkanı Ahmet Öncel’i ödüle layık gördü.

Balçova’daki bir otelde düzenlenen TÜMSAD 1. Spor Ödülleri Galası’nda gerçekleştirilen törende Öncel, ödülünü TÜMSAD Yönetim Kurulu adına Enver Şerif Turgut’un elinden aldı.

Altay Altyapı Başkanı Ahmet Öncel’in, altyapıda gösterdiği başarı ve katkılar nedeniyle ödüle değer bulunduğu ifade edildi.