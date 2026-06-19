OLAYLAR
325 - İznik Konsili toplantısı sona erdi.
1097 - Haçlı Seferlerinin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı.
1157 - Tapınak Şövalyeleri bozguna uğradı; Büyük Üstadları Bertrand de Blanchefort, Komutanları Nureddin Mahmud Zengi olan Müslümanlarca esir alındı.
1269 - Fransa Kralı IX. Louis, halka açık yerlerde kimliklerini belli eden sarı işaretler takmayan Yahudilerin yakalandıkları takdirde para cezasına çarptırılmalarını emretti.
1862 - ABD'de kölelik resmi olarak kalktı.
1868 - Mithat Paşa, Memleket Sandıkları'nı kurdu.
1870 - Amerikan İç Savaşı'ndan sonra bütün Güney Eyaletleri'nin ABD'ye tekrar kabulünden sonra Amerika Konfedere Devletleri'nin varlığı resmen sona erdirildi.
1885 - Özgürlük Heykeli, Fransa'dan New York'a getirildi.
1910 - Dünya Babalar Günü, ilk kez ABD'de kutlandı.
1910 - Almanya'da "Deutschland" adlı ilk Zeplin balonu, ilk havalanışını başarıyla gerçekleştirdi.
1911 - Molde FK kuruldu.
1926 - Mustafa Kemal, İzmir gezisini izleyen Anadolu Ajansı'na ünlü sözlerinin yer aldığı demecini verdi: Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
1934 - İran Şahı Rıza Pehlevi ve Atatürk, ilk Türk operası Özsoy'u Ankara Halkevi’nde izlediler.
1941 - Timur'un mezarı açıldı ve Sovyet antropolog Mikhail Gerasimov, Timur'un bedenini inceledi.
1944 - II. Dünya Savaşı: Filipin Deniz Savaşı'nın ilk günü.
1952 - Kömür madenlerinde çalışan işçilerin askerlikten muaf tutulmalarına ilişkin yasa kabul edildi.
1953 - Sovyetler Birliği adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan Amerikan vatandaşları Ethel ve Julius Rosenberg, New York'taki "Sing Sing" hapishanesinde idam edildiler.
1961 - Kuveyt, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
1961 - Türkiye Almanya'ya işgücü ihracına başladı.
1965 - Eskişehirspor kuruldu.
1966 - Türkiye Güreş Millî Takımı, Kanada'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu.
1968 - İstanbul'da 40 bin çocuğun, çocuk felci mikrobu taşıdığı açıklandı.
1972 - 65 ülkenin pilotları uçak kaçırma olaylarını protesto için boykota başladı. Boykota, Türk pilotlar da uydu ve uçak seferleri 24 saat durdu.
1973 - 50. Yıl Marşı Güfte Yarışması'nı Bekir Sıtkı Erdoğan kazandı. Marşı, Necil Kazım Akses besteleyecek.
1973 - Dünya Sevgi Birliği Madalyası, "Sev Kardeşim" ve "Hayat Bayram Olsa" şarkıları nedeniyle Şenay'a verildi.
1978 - Garfield karikatürleri yayımlanmaya başladı.
1979 - Yaşanan petrol sıkıntısının ardından, İstanbul’da ‘karneyle benzin’ dağıtımına başlandı.
1981 - Eski Gümrük ve Tekel bakanlarından Tuncay Mataracı ile aynı davadan yargılanan 13 sanık, Yüce Divan tarafından tutuklandı.
1981 - Türkiye'nin Sesi Radyosu; Arnavutça, Macarca, Sırpça, Çince ve Rusça yayınlara başladı.
1981 - TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı.
1982 - Çin'de Halkın Silahlı Polisi teşkilatı kuruldu.
1990 - Trabzon'nun Ortahisar, Maçka, Vakfıkebir, Tonya ve Akçaabat ilçelerinde sel oldu, 21 kişi öldü.
1991 - Sovyetler Birliği'nin Macaristan'ı işgali sona erdi.
1992 - 12 Eylül Askeri Yönetimi'nin kapattığı partilerin açılması yasalaştı.
1992 - İstanbul Park Otel inşaatının durdurulması ve 7 katının yıkılması kararı onaylandı.
2005 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 3 günde 8 bebek öldü. Ölümlere "Serratia Marcescens" adlı bakterinin yol açtığı açıklandı.
2012 - İsveç'e iadesi istenen Wikileaks kurucularından Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınarak mültecilik başvurusunda bulundu.[1][2]
DOĞUMLAR
1301 - Prens Morikuni, Kamakura şogunluğunun dokuzuncu ve son şogunudur (ö. 1333)
1566 - I. James, İskoçya, İngiltere ve İrlanda kralı (ö. 1625)
1623 - Blaise Pascal, Fransız matematikçi (ö. 1662)
1731 - Joaquim Machado de Castro, Portekizli heykeltıraş (ö. 1822)
1764 - José Gervasio Artigas, Uruguaylı komutan ve siyasetçi (ö. 1850)
1782 - Robert de Lamennais, Fransız Katolik rahip, felsefeci ve politik düşünür (ö. 1854)
1783 - Friedrich Sertürner, Alman eczacı (ö. 1841)
1846 - Antonio Abetti, İtalyan gök bilimci (ö. 1928)
1854 - Alfredo Catalani, İtalyan besteci (ö. 1893)
1861 - Douglas Haig, Britanyalı mareşal (ö. 1928)
1861 - José Rizal, Filipinli gazeteci, yazar ve şair (ö. 1896)
1865 - Alfred Hugenberg, Alman iş insanı ve siyasetçi (ö. 1951)
1871 - Alajos Szokolyi, Macar atlet ve hekim (ö. 1932)
1877 - Charles Coburn, Amerikalı oyuncu (ö. 1961)
1896 - Wallis Simpson, VIII. Edward'ın eşi (ö. 1986)
1896 - Erich Koch, Alman siyasetçi (ö. 1986)
1897 - Cyril Hinshelwood, İngiliz kimyager ve 1956 Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1967)
1898 - Benno von Arent, Alman mimar ve Schutzstaffel üyesi (ö. 1956)
1903 - Lou Gehrig, Amerikalı beyzbol oyuncusu (ö. 1941)
1906 - Ernst Boris Chain, Britanyalı biyokimyacı ve 1945 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1979)
1906 - Walter Rauff, Alman Schutzstaffel albayı (ö. 1984)
1907 - George de Mestral, İsviçreli mühendis (ö. 1990)
1909 - Osamu Dazai, Japon yazar (ö. 1948)
1910 - Paul Flory, Amerikalı kimyager ve 1974 Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1985)
1921 - Louis Jourdan, Fransız oyuncu (ö. 2015)
1922 - Aage Niels Bohr, Danimarkalı fizikçi (ö. 2009)
1924 - Vasil Bikov, Beyaz Rus yazar (ö. 2003)
1927 - Luciano Benjamín Menéndez, Arjantinli general ve insan hakları ihlalcisi (ö. 2018)
1928 - Tommy DeVito, Amerikalı müzisyen ve şarkıcı (ö. 2020)
1928 - Bahaeddin Özkişi, Türk yazar (ö. 1975)
1930 - Gena Rowlands, Amerikalı oyuncu (ö. 2024)
1936 - José Antolín Toledano, İspanyol sanayici ve iş insanı (ö. 2022)
1939 - Ferdi Merter, Türk tiyatro, sinema oyuncusu, yazar ve yönetmen (ö. 2018)
1939 - John F. MacArthur, Amerikalı teolog ve bakan
1941 - Václav Klaus, Çek ekonomist ve siyasetçi
1941 - Gilberto Bennetton, İtalyan girişimci ve iş insanı (ö.2018)
1944 - Peter Bardens, İngiliz müzisyen (ö. 2002)
1945 - Aung San Suu Kyi, Myanmarlı siyasetçi ve 1991 Nobel Barış Ödülü sahibi
1945 - Radovan Karadžić, Sırp siyasetçi ve savaş suçlusu
1945 - Tobias Wolff, Amerikalı yazar
1947 - Salman Rüşdi, Hint asıllı İngiliz yazar
1947 - Hasan Şehata, Mısırlı futbolcu ve teknik direktör
1948 - Nick Drake, Britanyalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci (ö. 1974)
1951 - Eymen ez-Zevahiri, Mısırlı ilahiyatçı ve tıp doktoru (ö. 2022)
1951 - Monika Baumgartner, Alman oyuncu ve yönetmen
1954 - Lou Pearlman, Amerikalı prodüktör (ö. 2016)
1954 - Kathleen Turner, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı
1957 - Anna Lindh, İsveç Dışişleri Bakanı (ö. 2003)
1959 - Anne Hidalgo, Fransız siyasetçi
1959 - Christian Wulff, Alman siyasetçi ve eski cumhurbaşkanı
1960 - Raúl Vicente Amarilla, Paraguaylı futbolcu
1962 - Paula Abdul, Amerikalı koreograf ve şarkıcı
1962 - Fiona Gillies, İngiliz oyuncu
1964 - Boris Johnson, Britanyalı gazeteci ve politikacı
1967 - Bjørn Dæhlie, Norveçli kayaklı koşu sporcusu
1967 - Ziya Kürküt, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve sunucu
1970 - Antonis Remos, Yunan şarkıcı
1970 - Ahmet Büke, Türk yazar ve iktisatçı
1970 - Brian Welch, Amerikalı müzisyen
1970 - Rahul Gandhi, Hint siyasetçi
1971 - Ali Ercoşkun, Türk siyasetçi
1971 - José Emilio Amavisca, İspanyol futbolcu
1972 - Jean Dujardin, Fransız oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
1972 - Brian McBride, Amerikalı futbolcu
1972 - Poppy Montgomery, Avustralyalı oyuncu
1972 - Robin Tunney, Amerikalı oyuncu
1974 - Bülent Ataman, Türk futbolcu
1975 - Hugh Dancy, İngiliz oyuncu ve manken
1975 - Anthony Parker, Amerikalı basketbolcu
1975 - Dennis Crowley, Amerikalı iş insanı ve Foursquare kurucu ortağı
1976 - Alişan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu
1978 - Dirk Nowitzki, Alman millî basketbolcu ve NBA oyuncusu
1978 - Zoe Saldana, Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
1979 - Clara G, Rumen porno yıldızı ve yönetmen
1979 - Daniele Sottile, İtalyan voleybolcu
1979 - José Kléberson, Brezilyalı futbolcu
1980 - Lauren Lee Smith, Kanadalı oyuncu
1981 - Nadia Centoni, İtalyan voleybolcu
1981 - Clementine Poidatz, Fransız oyuncu
1983 - Macklemore, Amerikalı rapçi
1983 - Aidan Turner, İrlandalı oyuncu
1983 - Mark Selby, İngiliz snooker ve pool oyuncusu
1983 - Milan Petržela, Çek futbolcu
1984 - Birce Akalay, Türk oyuncu
1984 - Paul Dano, Amerikalı oyuncu
1984 - Mateus Galiano da Costa, Angolalı futbolcu
1985 - José Sosa, Arjantinli futbolcu
1986 - Ragnar Sigurðsson, İzlandalı futbolcu
1988 - Şafak Pekdemir, Türk oyuncu
1989 - Abdelaziz Barrada, Faslı futbolcu
1992 - Carlos Ascues, Perulu futbolcu
1993 - Olajide William Olatunji, İngiliz YouTuber
1994 - Miguel Cardoso, Portekizli futbolcu
1995 - Deniz Aygül, Türk basketbolcu
1996 - Lorenzo Pellegrini, İtalyan futbolcu
1998 - José Luis Rodríguez, Panamalı futbolcu
1998 - Viktoriya Zeynep Güneş, Türk yüzücü
1998 - Ömer Faruk Yurtseven, Özbek asıllı Türk millî basketbolcu
2002 - Nuno Mendes, Portekizli millî futbolcu
2002 - Aral Şimşir, Türk asıllı Danimarkalı futbolcu
ÖLÜMLER
626 - Soga no Umako, Japonya'da Asuka döneminde yaşamış Soga boyu üyesi bir devlet adamı (d. 551)
1650 - Matthäus Merian, İsviçreli yayıncı (d. 1593)
1716 - Tokugawa Ietsugu, 7. Tokugawa şogunu (d. 1709)
1747 - Nadir Şah, İran Şahı (d. 1688)
1820 - Joseph Banks, İngiliz doğa bilimci ve botanikçi (d. 1743)
1844 - Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, Fransız doğa bilimci (d. 1772)
1865 - Evangelis Zappas, Yunan iş insanı (d. 1860)
1867 - I. Maximilian, Meksika İmparatoru (d. 1832)
1886 - Hobart Paşa, İngiliz asıllı deniz subayı (d. 1822)
1898 - Franz Lefler, Avusturyalı ressam (d. 1831)
1937 - James Matthew Barrie, İskoç yazar (d. 1860)
1951 - Angelos Sikelianos, Yunan lirik şair ve oyun yazarı (d. 1884)
1953 - Ethel Rosenberg, Amerikalı casus (d. 1915)
1953 - Julius Rosenberg, Amerikalı casus (d. 1918)
1956 - Thomas J. Watson, Amerikalı iş insanı (d. 1874)
1956 - Vladimir Obruçev, Rus jeolog (d. 1863)
1962 - Frank Borzage, Amerikalı yönetmen (d. 1894)
1973 - Tahir Alangu, Türk edebiyat tarihçisi ve halk bilimi araştırmacısı (d. 1915)
1977 - Ali Şeriati, İranlı sosyolog (d. 1933)
1986 - Coluche, Fransız oyuncu ve komedyen (d. 1944)
1992 - Kathleen McKane Godfree, İngiliz badmintoncu ve tenisçi (d. 1986)
1993 - William Golding, İngiliz yazar (d. 1911)
2010 - Mübariz İbrahimov, Azeri asker (d. 1988)
2010 - Manute Bol, Sudanlı basketbolcu (d. 1962)
2012 - Richard Lynch, Amerikalı oyuncu (d. 1936)
2013 - Gyula Horn, Macar sosyalist politikacı ve eski Başbakan (d. 1932)
2013 - James Gandolfini, Amerikalı oyuncu (d. 1961)
2013 - Sait Maden, Türk şair, çevirmen, ressam, fotoğrafçı ve grafik tasarımcısı (d. 1931)
2014 - Ibrahim Touré, Fildişi Sahilli futbolcu (d. 1985)
2015 - Jack Aeby, Amerikalı fizikçi ve fotoğrafçı (d. 1923)
2016 - Götz George, Alman oyuncu (d. 1938)
2016 - Anton Yelchin, Rus asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1989)
2017 - Ivan Dias, Hint kardinal (d. 1936)
2017 - Tony DiCicco, Eski Amerikan futbolcusu, antrenör ve TV yorumcusu (d. 1948)
2017 - Otto Warmbier, Amerikalı üniversite öğrencisi (d. 1994)
2018 - Katriina Elovirta, Fin futbolcu ve hakemdi (d. 1961)
2018 - Sergio Gonella, İtalyan futbol hakemi (d. 1933)
2018 - Hubert Green, Amerikalı golfçü (d. 1946)
2018 - Koko, Batı ova gorili (d. 1971)
2019 - Norman Stone, İskoç tarihçi (d. 1941)
2019 - Dmitro Timçuk, Ukraynalı siyasetçi, askeri uzman, gazeteci ve blog yazarı (d. 1972)
2019 - Peng Xiaolian, Çinli film yönetmeni, senarist ve yazardır (d. 1953)
2020 - Ian Holm, İngiliz oyuncu (d. 1931)
2020 - Carlos Ruiz Zafón, İspanyol yazar (d. 1964)
2022 - Tim White, Amerikan profesyonel güreş hakemi (d. 1954)
2024 - Michel Dupuch, Fransız diplomat (d. 1931)
2025 - André Fanton, Fransız siyasetçi (d. 1928)