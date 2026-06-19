OLAYLAR

325 - İznik Konsili toplantısı sona erdi.

1097 - Haçlı Seferlerinin ilki sırasında İznik, Selçuklu Türkleri tarafından alındı.

1157 - Tapınak Şövalyeleri bozguna uğradı; Büyük Üstadları Bertrand de Blanchefort, Komutanları Nureddin Mahmud Zengi olan Müslümanlarca esir alındı.

1269 - Fransa Kralı IX. Louis, halka açık yerlerde kimliklerini belli eden sarı işaretler takmayan Yahudilerin yakalandıkları takdirde para cezasına çarptırılmalarını emretti.

1862 - ABD'de kölelik resmi olarak kalktı.

1868 - Mithat Paşa, Memleket Sandıkları'nı kurdu.

1870 - Amerikan İç Savaşı'ndan sonra bütün Güney Eyaletleri'nin ABD'ye tekrar kabulünden sonra Amerika Konfedere Devletleri'nin varlığı resmen sona erdirildi.

1885 - Özgürlük Heykeli, Fransa'dan New York'a getirildi.

1910 - Dünya Babalar Günü, ilk kez ABD'de kutlandı.

1910 - Almanya'da "Deutschland" adlı ilk Zeplin balonu, ilk havalanışını başarıyla gerçekleştirdi.

1911 - Molde FK kuruldu.

1926 - Mustafa Kemal, İzmir gezisini izleyen Anadolu Ajansı'na ünlü sözlerinin yer aldığı demecini verdi: Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

1934 - İran Şahı Rıza Pehlevi ve Atatürk, ilk Türk operası Özsoy'u Ankara Halkevi’nde izlediler.

1941 - Timur'un mezarı açıldı ve Sovyet antropolog Mikhail Gerasimov, Timur'un bedenini inceledi.

1944 - II. Dünya Savaşı: Filipin Deniz Savaşı'nın ilk günü.

1952 - Kömür madenlerinde çalışan işçilerin askerlikten muaf tutulmalarına ilişkin yasa kabul edildi.

1953 - Sovyetler Birliği adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan Amerikan vatandaşları Ethel ve Julius Rosenberg, New York'taki "Sing Sing" hapishanesinde idam edildiler.

1961 - Kuveyt, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1961 - Türkiye Almanya'ya işgücü ihracına başladı.

1965 - Eskişehirspor kuruldu.

1966 - Türkiye Güreş Millî Takımı, Kanada'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda birinci oldu.

1968 - İstanbul'da 40 bin çocuğun, çocuk felci mikrobu taşıdığı açıklandı.

1972 - 65 ülkenin pilotları uçak kaçırma olaylarını protesto için boykota başladı. Boykota, Türk pilotlar da uydu ve uçak seferleri 24 saat durdu.

1973 - 50. Yıl Marşı Güfte Yarışması'nı Bekir Sıtkı Erdoğan kazandı. Marşı, Necil Kazım Akses besteleyecek.

1973 - Dünya Sevgi Birliği Madalyası, "Sev Kardeşim" ve "Hayat Bayram Olsa" şarkıları nedeniyle Şenay'a verildi.

1978 - Garfield karikatürleri yayımlanmaya başladı.

1979 - Yaşanan petrol sıkıntısının ardından, İstanbul’da ‘karneyle benzin’ dağıtımına başlandı.

1981 - Eski Gümrük ve Tekel bakanlarından Tuncay Mataracı ile aynı davadan yargılanan 13 sanık, Yüce Divan tarafından tutuklandı.

1981 - Türkiye'nin Sesi Radyosu; Arnavutça, Macarca, Sırpça, Çince ve Rusça yayınlara başladı.

1981 - TRT Kütüphanesi ve Radyo Müzesi açıldı.

1982 - Çin'de Halkın Silahlı Polisi teşkilatı kuruldu.

1990 - Trabzon'nun Ortahisar, Maçka, Vakfıkebir, Tonya ve Akçaabat ilçelerinde sel oldu, 21 kişi öldü.

1991 - Sovyetler Birliği'nin Macaristan'ı işgali sona erdi.

1992 - 12 Eylül Askeri Yönetimi'nin kapattığı partilerin açılması yasalaştı.

1992 - İstanbul Park Otel inşaatının durdurulması ve 7 katının yıkılması kararı onaylandı.

2005 - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 3 günde 8 bebek öldü. Ölümlere "Serratia Marcescens" adlı bakterinin yol açtığı açıklandı.

2012 - İsveç'e iadesi istenen Wikileaks kurucularından Julian Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınarak mültecilik başvurusunda bulundu.[1][2]

DOĞUMLAR

1301 - Prens Morikuni, Kamakura şogunluğunun dokuzuncu ve son şogunudur (ö. 1333)

1566 - I. James, İskoçya, İngiltere ve İrlanda kralı (ö. 1625)

1623 - Blaise Pascal, Fransız matematikçi (ö. 1662)

1731 - Joaquim Machado de Castro, Portekizli heykeltıraş (ö. 1822)

1764 - José Gervasio Artigas, Uruguaylı komutan ve siyasetçi (ö. 1850)

1782 - Robert de Lamennais, Fransız Katolik rahip, felsefeci ve politik düşünür (ö. 1854)

1783 - Friedrich Sertürner, Alman eczacı (ö. 1841)

1846 - Antonio Abetti, İtalyan gök bilimci (ö. 1928)

1854 - Alfredo Catalani, İtalyan besteci (ö. 1893)

1861 - Douglas Haig, Britanyalı mareşal (ö. 1928)

1861 - José Rizal, Filipinli gazeteci, yazar ve şair (ö. 1896)

1865 - Alfred Hugenberg, Alman iş insanı ve siyasetçi (ö. 1951)

1871 - Alajos Szokolyi, Macar atlet ve hekim (ö. 1932)

1877 - Charles Coburn, Amerikalı oyuncu (ö. 1961)

1896 - Wallis Simpson, VIII. Edward'ın eşi (ö. 1986)

1896 - Erich Koch, Alman siyasetçi (ö. 1986)

1897 - Cyril Hinshelwood, İngiliz kimyager ve 1956 Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1967)

1898 - Benno von Arent, Alman mimar ve Schutzstaffel üyesi (ö. 1956)

1903 - Lou Gehrig, Amerikalı beyzbol oyuncusu (ö. 1941)

1906 - Ernst Boris Chain, Britanyalı biyokimyacı ve 1945 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1979)

1906 - Walter Rauff, Alman Schutzstaffel albayı (ö. 1984)

1907 - George de Mestral, İsviçreli mühendis (ö. 1990)

1909 - Osamu Dazai, Japon yazar (ö. 1948)

1910 - Paul Flory, Amerikalı kimyager ve 1974 Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1985)

1921 - Louis Jourdan, Fransız oyuncu (ö. 2015)

1922 - Aage Niels Bohr, Danimarkalı fizikçi (ö. 2009)

1924 - Vasil Bikov, Beyaz Rus yazar (ö. 2003)

1927 - Luciano Benjamín Menéndez, Arjantinli general ve insan hakları ihlalcisi (ö. 2018)

1928 - Tommy DeVito, Amerikalı müzisyen ve şarkıcı (ö. 2020)

1928 - Bahaeddin Özkişi, Türk yazar (ö. 1975)

1930 - Gena Rowlands, Amerikalı oyuncu (ö. 2024)

1936 - José Antolín Toledano, İspanyol sanayici ve iş insanı (ö. 2022)

1939 - Ferdi Merter, Türk tiyatro, sinema oyuncusu, yazar ve yönetmen (ö. 2018)

1939 - John F. MacArthur, Amerikalı teolog ve bakan

1941 - Václav Klaus, Çek ekonomist ve siyasetçi

1941 - Gilberto Bennetton, İtalyan girişimci ve iş insanı (ö.2018)

1944 - Peter Bardens, İngiliz müzisyen (ö. 2002)

1945 - Aung San Suu Kyi, Myanmarlı siyasetçi ve 1991 Nobel Barış Ödülü sahibi

1945 - Radovan Karadžić, Sırp siyasetçi ve savaş suçlusu

1945 - Tobias Wolff, Amerikalı yazar

1947 - Salman Rüşdi, Hint asıllı İngiliz yazar

1947 - Hasan Şehata, Mısırlı futbolcu ve teknik direktör

1948 - Nick Drake, Britanyalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci (ö. 1974)

1951 - Eymen ez-Zevahiri, Mısırlı ilahiyatçı ve tıp doktoru (ö. 2022)

1951 - Monika Baumgartner, Alman oyuncu ve yönetmen

1954 - Lou Pearlman, Amerikalı prodüktör (ö. 2016)

1954 - Kathleen Turner, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1957 - Anna Lindh, İsveç Dışişleri Bakanı (ö. 2003)

1959 - Anne Hidalgo, Fransız siyasetçi

1959 - Christian Wulff, Alman siyasetçi ve eski cumhurbaşkanı

1960 - Raúl Vicente Amarilla, Paraguaylı futbolcu

1962 - Paula Abdul, Amerikalı koreograf ve şarkıcı

1962 - Fiona Gillies, İngiliz oyuncu

1964 - Boris Johnson, Britanyalı gazeteci ve politikacı

1967 - Bjørn Dæhlie, Norveçli kayaklı koşu sporcusu

1967 - Ziya Kürküt, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve sunucu

1970 - Antonis Remos, Yunan şarkıcı

1970 - Ahmet Büke, Türk yazar ve iktisatçı

1970 - Brian Welch, Amerikalı müzisyen

1970 - Rahul Gandhi, Hint siyasetçi

1971 - Ali Ercoşkun, Türk siyasetçi

1971 - José Emilio Amavisca, İspanyol futbolcu

1972 - Jean Dujardin, Fransız oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1972 - Brian McBride, Amerikalı futbolcu

1972 - Poppy Montgomery, Avustralyalı oyuncu

1972 - Robin Tunney, Amerikalı oyuncu

1974 - Bülent Ataman, Türk futbolcu

1975 - Hugh Dancy, İngiliz oyuncu ve manken

1975 - Anthony Parker, Amerikalı basketbolcu

1975 - Dennis Crowley, Amerikalı iş insanı ve Foursquare kurucu ortağı

1976 - Alişan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu

1978 - Dirk Nowitzki, Alman millî basketbolcu ve NBA oyuncusu

1978 - Zoe Saldana, Amerikalı oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1979 - Clara G, Rumen porno yıldızı ve yönetmen

1979 - Daniele Sottile, İtalyan voleybolcu

1979 - José Kléberson, Brezilyalı futbolcu

1980 - Lauren Lee Smith, Kanadalı oyuncu

1981 - Nadia Centoni, İtalyan voleybolcu

1981 - Clementine Poidatz, Fransız oyuncu

1983 - Macklemore, Amerikalı rapçi

1983 - Aidan Turner, İrlandalı oyuncu

1983 - Mark Selby, İngiliz snooker ve pool oyuncusu

1983 - Milan Petržela, Çek futbolcu

1984 - Birce Akalay, Türk oyuncu

1984 - Paul Dano, Amerikalı oyuncu

1984 - Mateus Galiano da Costa, Angolalı futbolcu

1985 - José Sosa, Arjantinli futbolcu

1986 - Ragnar Sigurðsson, İzlandalı futbolcu

1988 - Şafak Pekdemir, Türk oyuncu

1989 - Abdelaziz Barrada, Faslı futbolcu

1992 - Carlos Ascues, Perulu futbolcu

1993 - Olajide William Olatunji, İngiliz YouTuber

1994 - Miguel Cardoso, Portekizli futbolcu

1995 - Deniz Aygül, Türk basketbolcu

1996 - Lorenzo Pellegrini, İtalyan futbolcu

1998 - José Luis Rodríguez, Panamalı futbolcu

1998 - Viktoriya Zeynep Güneş, Türk yüzücü

1998 - Ömer Faruk Yurtseven, Özbek asıllı Türk millî basketbolcu

2002 - Nuno Mendes, Portekizli millî futbolcu

2002 - Aral Şimşir, Türk asıllı Danimarkalı futbolcu

ÖLÜMLER

626 - Soga no Umako, Japonya'da Asuka döneminde yaşamış Soga boyu üyesi bir devlet adamı (d. 551)

1650 - Matthäus Merian, İsviçreli yayıncı (d. 1593)

1716 - Tokugawa Ietsugu, 7. Tokugawa şogunu (d. 1709)

1747 - Nadir Şah, İran Şahı (d. 1688)

1820 - Joseph Banks, İngiliz doğa bilimci ve botanikçi (d. 1743)

1844 - Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, Fransız doğa bilimci (d. 1772)

1865 - Evangelis Zappas, Yunan iş insanı (d. 1860)

1867 - I. Maximilian, Meksika İmparatoru (d. 1832)

1886 - Hobart Paşa, İngiliz asıllı deniz subayı (d. 1822)

1898 - Franz Lefler, Avusturyalı ressam (d. 1831)

1937 - James Matthew Barrie, İskoç yazar (d. 1860)

1951 - Angelos Sikelianos, Yunan lirik şair ve oyun yazarı (d. 1884)

1953 - Ethel Rosenberg, Amerikalı casus (d. 1915)

1953 - Julius Rosenberg, Amerikalı casus (d. 1918)

1956 - Thomas J. Watson, Amerikalı iş insanı (d. 1874)

1956 - Vladimir Obruçev, Rus jeolog (d. 1863)

1962 - Frank Borzage, Amerikalı yönetmen (d. 1894)

1973 - Tahir Alangu, Türk edebiyat tarihçisi ve halk bilimi araştırmacısı (d. 1915)

1977 - Ali Şeriati, İranlı sosyolog (d. 1933)

1986 - Coluche, Fransız oyuncu ve komedyen (d. 1944)

1992 - Kathleen McKane Godfree, İngiliz badmintoncu ve tenisçi (d. 1986)

1993 - William Golding, İngiliz yazar (d. 1911)

2010 - Mübariz İbrahimov, Azeri asker (d. 1988)

2010 - Manute Bol, Sudanlı basketbolcu (d. 1962)

2012 - Richard Lynch, Amerikalı oyuncu (d. 1936)

2013 - Gyula Horn, Macar sosyalist politikacı ve eski Başbakan (d. 1932)

2013 - James Gandolfini, Amerikalı oyuncu (d. 1961)

2013 - Sait Maden, Türk şair, çevirmen, ressam, fotoğrafçı ve grafik tasarımcısı (d. 1931)

2014 - Ibrahim Touré, Fildişi Sahilli futbolcu (d. 1985)

2015 - Jack Aeby, Amerikalı fizikçi ve fotoğrafçı (d. 1923)

2016 - Götz George, Alman oyuncu (d. 1938)

2016 - Anton Yelchin, Rus asıllı Amerikalı oyuncu (d. 1989)

2017 - Ivan Dias, Hint kardinal (d. 1936)

2017 - Tony DiCicco, Eski Amerikan futbolcusu, antrenör ve TV yorumcusu (d. 1948)

2017 - Otto Warmbier, Amerikalı üniversite öğrencisi (d. 1994)

2018 - Katriina Elovirta, Fin futbolcu ve hakemdi (d. 1961)

2018 - Sergio Gonella, İtalyan futbol hakemi (d. 1933)

2018 - Hubert Green, Amerikalı golfçü (d. 1946)

2018 - Koko, Batı ova gorili (d. 1971)

2019 - Norman Stone, İskoç tarihçi (d. 1941)

2019 - Dmitro Timçuk, Ukraynalı siyasetçi, askeri uzman, gazeteci ve blog yazarı (d. 1972)

2019 - Peng Xiaolian, Çinli film yönetmeni, senarist ve yazardır (d. 1953)

2020 - Ian Holm, İngiliz oyuncu (d. 1931)

2020 - Carlos Ruiz Zafón, İspanyol yazar (d. 1964)

2022 - Tim White, Amerikan profesyonel güreş hakemi (d. 1954)

2024 - Michel Dupuch, Fransız diplomat (d. 1931)

2025 - André Fanton, Fransız siyasetçi (d. 1928)