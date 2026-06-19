2026 Dünya Kupası'na Avustralya mağlubiyetiyle başlayarak ağır eleştirilere maruz kalan A Milli Takım'da teknik direktör Montella Paraguay ile oynanacak ikinci maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MONTELLA: 'KAOS YARATILDI'

TRT Spor'a konuşan Montella'nın açıklamaları şu şekilde:

"Ben aslında Türküm. Biliyorsunuz, 5 yıldır buradayım. Duygusallığı tam anlamıyla biliyorum, Türkiye’de yaşayacağımız duyguları. Çok üzüldük o maçtan sonra. Sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz. Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı.

'ÜLKEMİZDE TAKDİRDEN BU KADAR UZAK OLMAMIZ BENİ ÜZÜYOR'

Eklemem gereken bir konu var: 3 yıldır burada güzel işlere imza atıyoruz. Futbolcularla beraber başarılara koşuyoruz. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor.

'ONLARDAN DAHA FAZLA TÜRK OLDUĞUMA İNANIYORUM

Kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz.

Kaos yaratıp da Türkiye’ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum. Ben her zaman buranın başarısı için mücadele veriyorum."