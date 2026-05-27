Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi, Altay'ı satın almak için harekete geçti.

AHMET NUR ÇEBİ ALTAY'I SATIN ALMAK İSTİYOR

Ahmet Nur Çebi’nin son dönemde Altay Başkanı Sinan Kanlı ile İstanbul’da iki ayrı görüşme yaptığı ve tarafların haziran ayının ilk haftasında üçüncü kez bir araya geleceği belirtildi.

İddialara göre sezon devam ederken yapılan ilk görüşmede Ahmet Nur Çebi’nin, “Takım ligde kalsın, sonra tekrar görüşelim” mesajını verdiği ifade edildi. Altay'ın ligde kalmasının ardından yapılan ikinci görüşmede sonuç çıkmazken gözler ikili arasındaki üçüncü buluşmaya çevrildi.

SİNAN KANLI GÜÇLÜ BİR YÖNETİMLE YENİDEN ADAY

Yaklaşık 1 milyar TL borç yükü bulunan Altay’da başkan Sinan Kanlı’nın yeniden aday olmaya hazırlandığı ve maddü gücü yüksek 4 iş insanını da yönetime katılmaya ikna ettiği belirtiliyor.