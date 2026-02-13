YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN / Sıcak Analiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), iller ve ilçeler arasındaki refah farkını ortaya koyan son verileri kamuoyuyla paylaştı. TÜİK verilerine göre, ekonomik büyümeden en az payı alan ve sosyoekonomik göstergeleri en düşük seviyede kalan yerleşim yerleri belirlendi. İşte Türkiye’nin en az gelişmiş 7 ilçesi;

ÇANKIRI – BAYRAMÖREN

KASTAMONU – PINARBAŞI

SİNOP – DİKMEN

KAYSERİ – FELAHİYE

SİVAS – DOĞANŞAR

KONYA – DEREBUCAK

GİRESUN – ÇAMOLUK

*

Hâl böyle olunca, bu 7 ilçede yaşamlarına devam eden vatandaşların, iktidara, faturayı 2024 mahalli seçimlerinde kesmiş olacağını varsaymış olabilirsiniz!.. Şöyle, kısa bir araştırma yaptım. Doğrusunu söylemek gerekirse karşıma çıkan tabloya da şaşırmadım. Türkiye’nin en fakir 7 ilçesinin 6’sını AKP 1’ini CHP yönetiyor. Neden şaşırmadığıma sonra geleceğim. Şimdi 2024 mahalli seçimlerinin sonuçlarına göre 7 fakir ilçemizi yakın plana alalım;

ÇANKIRI- BAYRAM ÖREN; Raşit Güngör, AKP, yüzde 58.95 oy oranı ile seçilmiş.

GİRESUN- ÇAMOLUK ; Ergün Bakırhan, AKP, yüzde 49,09 ile seçilmiş.

KASTAMONU-PINARBAŞI; Serkan Arı, AKP, yüzde 34,32 ile seçilmiş.

KAYSERİ-FELAHİYE; Şeref Güleser, CHP, yüzde 52,73 ile seçilmiş.

KONYA-DERBUCAK; Ahmet Kısa, AKP, yüzde 45,6 ile seçilmiş.

SİNOP-DİKMEN; Adnan Acar, AKP, yüzde 56,11 ile seçilmiş.

SİVAS-DOĞANŞAR; Hasan Hüseyin Karataş, AKP, yüzde 57,56 ile seçilmiş.

*

Siyaset bilimine çok aykırı bir tablo değil mi?..

Yıllardır, Türkiye’nin gerçeği bu değil mi?..

Aslında öyle deriin derin analize gerek yok.

Kral çıplak!..

Türkiye’de “muhalefet” partilerinin içler acısı, acınacak halini yansıtan gerçek fotoğraf bu. Fakirlikten inim inleyen, ülke nimetlerinden neredeyse hiç pay alamayan ilçelerde iktidar yine AKP’de… Bu ilçeler, son 5-10 senede fakirleşmediğine göre de kimsenin vatandaşa kızmaya hakkı yok. Sudan bahanelere de herkesin karnı tok!.. Halk bilimciler, bu işe, çok kafa patlasalar da, en üst perdeden tahliller yapsa da bunu siyaseten izah edecek tek gerçek ;

“Muhalefet” yetersizliği ve halka güven verememesi. Bugünlerde, gözlerimizin önüne serilen sıcak fotoğraflarda bunu pekiştirmiyor mu?..

Vatandaş ne yapsın?.. Fakirlikten kırılırken bile, belki bir umut diye, alternatifsizlik içinde kötülerin içinde biraz daha iyisine sarılmaya çalışıyor.

Bakın iddia ediyorum;

Yarın, bu 7 ilçede seçim yapılsın, belediyelerin hepsini AKP alır. CHP, elindeki 1 belediyeyi de açık ara AKP’ye kaptırır… Bu iddiamı uzun uzun savunmaya da gerek yok, Keçiören Belediyesinde yaşanan rezaletler yeter de artar!..