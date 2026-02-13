Yeniçağ Gazetesi
Survivor’da tansiyon zirvede: Nagihan Karadere’ye ağır ceza

Survivor 2026’da Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin arasında yaşanan gerilim fiziksel temasa dönüştü. Diskalifiye iddiaları gündemi sarsarken, konseyde karar açıklandı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’da tansiyon bu kez ada sınırlarını aştı. Ünlüler takımının iddialı ismi Nagihan Karadere ile Gönüllüler’den Seren Ay Çetin arasında başlayan sözlü atışma, kısa sürede fiziksel temasa varan bir krize dönüştü. Sosyal medyada gündem olan olay sonrası gözler, konseyde açıklanacak karara çevrildi.

NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

11 Şubat akşamı oynanacak dokunulmazlık oyunu öncesinde iki yarışmacı arasında yükselen tansiyon, ada atmosferini bir anda değiştirdi. Yayınlanan fragmanlarda karşılıklı sert sözler dikkat çekerken, ertesi gün de süren tartışmanın kontrolden çıktığı görüldü. İddialara göre Nagihan Karadere, öfkesine hakim olamayarak Seren Ay’ın üzerine yürüdü ve fiziksel temas yaşandı.

Survivor’ın katı kuralları gereği fiziksel müdahale iddiası, diskalifiye ihtimalini gündeme taşıdı. İzleyiciler “Nagihan elendi mi, diskalifiye mi oldu?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

KONSEYDE DUYGUSAL ANLAR

Ada konseyinde yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, yaşananları detaylı şekilde anlattı. Ilıcalı’nın özellikle yarışmacıların ailelerine vurgu yaparak, “Ailelerin emanetini koruyamadım” sözleri dikkat çekti. Konseyde hem yarışmacılar hem de ekran başındaki izleyiciler için duygusal ve gergin anlar yaşandı.

DİSKALİFİYE YOK CEZA VAR

12 Şubat akşamı açıklanan kararla birlikte merak sona erdi. Nagihan Karadere diskalifiye edilmedi; ancak ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. Karara göre: 5 ödül oyunundan men edildi. Ünlüler takımından alınarak Mavi takıma (Gönüllüler) transfer edildi.

Takımlar arası dengeyi korumak adına Büşra ise kırmızı takıma geçti. Bu karar, hem cezanın ağırlığını hem de yarışmanın disiplin çizgisini net biçimde ortaya koydu.

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Aynı bölümde oynanan dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise konseyde eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Haftanın eleme adayları Deniz, Seda, Seren Ay ve Meryem Boz oldu.

Yapılan halk oylamasında en yüksek oyu alan isimler Deniz ve Seren Ay olarak açıklandı.

