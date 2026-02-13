İslam Memiş altın için saat verdi: Yarım saatlik süreniz var

Ancak ben ons altın tarafında bir tur daha, 4800 dolar seviyesiyle alakalı bir tur satış gelme ihtimalini güçlü görüyorum. Kısa vadede gerileme beklentim devam ediyor. Yine orta ve uzun vadede on altın tarafındaki hedefim 6 bin dolar seviyesi olduğu için her düşüşü, her gerilemeyi bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim.