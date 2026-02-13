Alperen Şengün sahnede: NBA All-Star'da basketbol şöleni

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, geçen yılın ardından ikinci kez All-Star sahnesinde yer alacak. 2007’de bu başarıya ulaşan Mehmet Okur’un ardından All-Star maçına seçilen ikinci Türk oyuncu olan Alperen, üst üste iki kez bu organizasyonda boy gösterecek ilk Türk basketbolcu unvanını elde edecek.