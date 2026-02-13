NBA All-Star organizasyonu, bu yıl Los Angeles Clippers’ın evi Intuit Dome’da 14–16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek. Yeni formatıyla dikkat çeken organizasyon, lokavt nedeniyle iptal edilen 1999 yılı hariç 1951’den bu yana her sezon gerçekleştiriliyor ve bu yıl 75. kez basketbolseverlerle buluşacak.
Alperen Şengün sahnede: NBA All-Star'da basketbol şöleni
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün de forma giyeceği Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) All-Star 2026 organizasyonu yarın başlayacak.İbrahim Doğanoğlu
Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, geçen yılın ardından ikinci kez All-Star sahnesinde yer alacak. 2007’de bu başarıya ulaşan Mehmet Okur’un ardından All-Star maçına seçilen ikinci Türk oyuncu olan Alperen, üst üste iki kez bu organizasyonda boy gösterecek ilk Türk basketbolcu unvanını elde edecek.
23 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon çıktığı 46 maçta 20,7 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamaları yakalayarak performansıyla göz doldurdu ve yeniden All-Star’a seçildi.
2026’da Yeni Format
Bu yıl All-Star karşılaşması farklı bir sistemle oynanacak. Format kapsamında ABD’li oyunculardan oluşan iki ayrı takım ile bir Dünya Karması mücadele edecek. Alperen Şengün de Dünya Karması kadrosunda yer alacak.
Üç takım, 12’şer dakikalık maçlarda birbirine karşı oynayacak. Bu karşılaşmaların ardından en iyi iki ekip final niteliğindeki dördüncü maçta şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
Hafta Sonu Programı
All-Star hafta sonunda ana maçın yanı sıra yükselen yıldızlar karşılaşması, yetenek yarışması, 3 sayı ve smaç yarışmaları ile ünlüler maçı da düzenlenecek.
Hafta sonunun açılışı, TSİ 03.00’te başlayacak ünlüler maçıyla yapılacak. Çaylaklar, ikinci yıl oyuncuları ve G-League basketbolcularının sahne alacağı yükselen yıldızlar mücadelesi ise aynı gün TSİ 05.00’te oynanacak. 15 Şubat Pazar günü TSİ 01.00’de ise yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları gerçekleştirilecek.
NBA Yıldızlar (NBA Stars) Takımı:
Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson, Tyrese Maxey
NBA Rütbeliler (NBA Stripes) Takımı:
Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kevin Durant, Brandon Ingram, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, Norman Powell
Dünya Karması Takımı:
Deni Avdija, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Alperen Şengün, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Victor Wembanyama