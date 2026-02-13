Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final maçında Barcelona'yı darmaduman etti.
Kaçan balık büyük oldu, Lookman Barcelona’yı dağıttı: İspanya'da tarihi gece
İspanya Kral Kupası yarı final maçında Atletico Madrid, Barcelona'yı hezimete uğrattı. Lookman maça damga vurdu.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Madrid ekibi evinde karşılaştığı Barcelona'ya ilk yarıda 4 gol attı ve maçta da başka gol sesi çıkmadı. Atletico, müsabakayı 4-0 kazandı. Barcelona'da 2. yarıda Cubarsi golü bulsa da VAR kontrolünün ardından gol iptal edildi. Katalan ekibinde Eric Garcia 85. dakikada kırmızı kart gördü.
Atletico'nun gollerini Lookman (2), Griezman ve Julian Alvarez kaydetti. Alvarez'in attığı golün asistini de Lookman yaptı. Nijeryalı yıldız, Atletico formasıyla daha önce çıktığı 2 maçta 1 gol, 1 asist yapmıştı.
İspanya Kral Kupası'nın Rövanş karşılaşması ise 3 Mart'ta Barcelona'nın evinde oynanacak. Final maçı "Real Sociedad - Athletic Bilbao" eşleşmesinin kazananıyla olacak.
İki takım arasında son maçlarda yüksek tempolu ve bol gollü maçlar izledik; Atletico Madrid, Barcelona'yı 4 maçtır yenemiyordu. Özellikle iki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan Kral Kupası maçı da hafızalara kazanmıştı. Barcelona, deplasmanda Atletico'yu 4-2 yenmişti.
Fenerbahçe devre arasında Lookman'ı kadrosuna katmak istese de transferi yapamamıştı. Sarı-lacivertli ekipte Duran ve En-Nesyri takımdan ayrıldı ve takımda forvet orjinli tek isim Sidiki Cherif kaldı.
Tedesco ise forvet üçlüsünde "Talisca - Sidiki - Kerem" üçlüsüne şans vereceğini aktarmıştı.