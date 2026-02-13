Kaçan balık büyük oldu, Lookman Barcelona’yı dağıttı: İspanya'da tarihi gece

Madrid ekibi evinde karşılaştığı Barcelona'ya ilk yarıda 4 gol attı ve maçta da başka gol sesi çıkmadı. Atletico, müsabakayı 4-0 kazandı. Barcelona'da 2. yarıda Cubarsi golü bulsa da VAR kontrolünün ardından gol iptal edildi. Katalan ekibinde Eric Garcia 85. dakikada kırmızı kart gördü.