Yürüttüğü ileri teknoloji projeleri ve ihracat rekorlarıyla dikkat çeken ASELSAN, uluslararası savunma piyasalarındaki değerlemesini artırmaya devam ediyor. Son piyasa verilerine göre şirket, dünya genelindeki savunma sanayii devleri listesinde basamakları hızla tırmanarak 11. sıraya yerleşti. Bu yükselişle birlikte ASELSAN, küresel ölçekte İsrail’in en büyük savunma şirketlerinden biri olan Elbit Systems’i de klasmanda geride bırakmış oldu.

SAVUNMA SANAYİİNDE "TÜRK MARKASI" İMZASI

ASELSAN'ın dünyanın en değerli 11. savunma şirketi olması, sadece şirket için değil, Türk savunma sanayii ekosistemi için de bir prestij göstergesi olarak kabul edildi. Bu gelişme, Türkiye’nin savunma sanayiinde yerli ve milli imkanlarla ulaştığı gücün, küresel finans çevreleri tarafından da tescillendiği anlamına geliyor.