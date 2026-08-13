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Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen organik kuru kayısılarla ilgili dikkat çeken bir gıda güvenliği bildirimi yapıldı. Almanya, Türkiye menşeli kurutulmuş ve doğranmış organik kayısılarda aflatoksin ve Okratoksin A tespit edilmesinin ardından harekete geçti.

Avrupa Gıda ve Yem Hızlı Alarm Sistemi’ne (RASFF) yapılan bildirimde, söz konusu ürünlerde mikotoksinler açısından uygunsuzluk belirlendiği kaydedildi.

RİSK “POTANSİYEL OLARAK CİDDİ” OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Almanya tarafından 10 Ağustos 2026 tarihinde yapılan bildirimde risk seviyesi “potansiyel olarak ciddi” şeklinde sınıflandırıldı. Uygunsuzluğun, üretici veya ithalatçı tarafından gerçekleştirilen şirket içi kontroller sırasında ortaya çıktığı belirtildi.

Kayıtlarda ürün nedeniyle hastalanan ya da belirti gösteren kişilere ilişkin herhangi bir vaka bilgisine yer verilmedi.

PİYASADAN ÇEKME KARARI ALINDI

Tespitin ardından Almanya’da ilgili ürünlerin piyasadan çekilmesi için işlem başlatıldı. Konuya ilişkin İsveç makamlarının da bilgilendirildiği aktarıldı.

RASFF bildiriminde söz konusu ürün “meyve ve sebzeler” kategorisinde ve gıda ürünü olarak sınıflandırıldı.

AFLATOKSİN VE OKRATOKSİN A NEDİR?

Aflatoksinler ve Okratoksin A, bazı küf türleri tarafından oluşturulabilen mikotoksinler arasında bulunuyor. Bu maddelerin gıdalarda belirlenen güvenli sınırların üzerinde bulunması insan sağlığı açısından risk oluşturabiliyor.