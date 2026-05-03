Konkordato ve iflas verilerinde korkutan tablo geldi. 2026'nın ilk dört ayında mahkemelerden "ret" ve "iflas" kararları yağdı. Sadece dört ayda verilen ret kararları, 2024 yılının tamamını şimdiden geride bıraktı.

Konkordatotakip.com’un Basın İlan Kurumu’ndan derlediği verilere göre, 2026 yılı ticari işletmeler için tam bir "fırtına" yılına dönüştü. Mahkemeler, konkordato talebiyle gelen dosyaların büyük bir kısmına geçit vermedi. Yılın ilk dört ayında konkordato talebi reddedilen dosya sayısı 716'ya ulaşarak, 2024 yılının toplam rakamını geride bıraktı.

İFLASLARDA YÜZDE 68'LİK KORKUNÇ ARTIŞ

Ticari hayatın en acı göstergesi olan iflas kararlarında ise tablo çok daha karanlık.

2025'in ilk dört ayında iflas kararı verilen dosya sayısı 53 iken,

2026'nın aynı döneminde bu rakam 89'a yükseldi. Bu veriler, iflas kararlarında geçen yıla oranla yüzde 68'lik bir artış yaşandığını ortaya koyuyor. Nisan ayında ise tek başına 27 dosya için iflas kararı çıktı.

TEKSTİL VE İNŞAAT SEKTÖRÜ CAN ÇEKİŞİYOR

Konkordato ve risk haritasında zirve el değiştirdi. En riskli sektörler sıralamasında durum kritik:

Tekstil: 149 geçici mühlet kararı ile krizin merkez üssü haline geldi.

İnşaat: 138 dosya ile ikinci sırada yer alarak riskli konumunu sürdürdü.

Metal Ürün İmalatı: 78 dosya ile üçüncü sırada yer alarak alarm vermeye başladı.

674 GÜNLÜK UMUT HÜSRANLA BİTİYOR

Verilere göre; bir konkordato sürecinin tasdikle (başarıyla) sonuçlanması ortalama 674 gün sürüyor. Ancak, süreçlerin reddedilmesi (ortalama 405 gün) veya iflasla sonuçlanması (ortalama 378 gün) çok daha kısa sürüyor. Bu durum, yanlış yapılandırılan ve stratejik hatalarla mahkemeye sunulan dosyaların, yaklaşık 1-1,5 yılın sonunda hem para hem de zaman kaybıyla sonuçlandığını kanıtlıyor.

2026 Ay Ay Karar Dağılımı: