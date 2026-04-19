Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü faaliyet raporuna göre, Türkiye’de işletme ruhsatı verilen heliport sayısı önemli ölçüde arttı. 2002 yılında 21 olan heliport sayısı, 2025 yılı sonu itibarıyla 85’e çıktı.

Mevcut heliportların 40’ı bina üstüne yükseltilmiş platform şeklinde inşa edilirken, 41’i yer seviyesinde, 4’ü ise gemiler üzerinde hizmet veriyor. Ayrıca değerlendirme süreci devam eden 11 yeni heliport başvurusu bulunuyor.

Türkiye’deki heliportların büyük bölümü küçük ölçekli heliped statüsünde yer alıyor. Yetkililer, hava taksi taşımacılığı ve helikopter operasyonlarına yönelik artan talep doğrultusunda yeni iniş-kalkış alanlarının yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şehirlerde uygun görülen noktalarda yapılacak yeni heliport projeleri; valiliklerin koordinasyonunda belediyeler, üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Heliportlar yalnızca ulaşım alanında değil, aynı zamanda deprem, yangın ve diğer afet durumlarında kurtarma, tahliye ve ambulans hizmetlerinde de kritik rol üstleniyor. Bu yatırımlarla helikopter taşımacılığının daha güvenli, hızlı ve standartlara uygun şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.