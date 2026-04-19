TÜİK’in açıkladığı verilere göre yılın ilk çeyreğinde enflasyon; Ocak’ta yüzde 4,84, Şubat’ta yüzde 2,96 ve Mart’ta yüzde 1,94 olarak gerçekleşti.
Emekli ve memur Temmuz maaş zammı ortaya çıktı: Merkez Bankası'ndan sızdı
Milyonlarca emekli, yüksek enflasyon karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek için Temmuz ayına odaklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, emekli ve memurların alacağı 6 aylık enflasyon farkına dair en güçlü ipucunu verdi.Dilek Taşdemir
Bu rakamlarla birlikte emekli ve memur için yüzde 10,04’lük zam oranı şimdiden kesinleşmiş durumda. Ancak asıl belirleyici olan, Nisan, Mayıs ve Haziran verileriyle tamamlanacak olan 6 aylık tablo olacak.
MERKEZ BANKASI RAPORU NE DİYOR?
Piyasa profesyonellerinin katılımıyla hazırlanan anket sonuçlarına göre, önümüzdeki 3 ay için enflasyon tahminleri şu şekilde:
Nisan: Yüzde 2,93
Mayıs: Yüzde 1,82
Haziran: Yüzde 1,52
Bu öngörülerin gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz döneminde toplamda yüzde 17,08 oranında bir zam alacak.
REFAH PAYI MASADA DEĞİL
Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası ve seçim ekonomisinden uzak durma stratejisi nedeniyle, bu yıl Temmuz zammında "refah payı" uygulamasının yapılması beklenmiyor.
Emekli zam oranı, sadece TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkıyla sınırlı kalacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN TY'Yİ GEÇECEK
Enflasyon farkı normal şartlarda sadece "kök aylıklara" yansıtılsa da, hükümetin taban maaş düzenlemesini bu oranla paralel olarak artırması bekleniyor.
Mevcut Senaryo:
Halihazırdaki en düşük emekli maaşı: 20.000 TL
Emekli maaşına Temmuz'da olası zam oranı: Yüzde 17,08
Emekli zammı için yeni tahmini maaş: 23.416 TL
Emekli memurlar 27.772 TL olan emekli maaşlarına, Temmuz ayında yüzde 17,08 oranında zam alırsa emekli maaşları 32.515,4576 TL olacak.