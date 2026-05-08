08 Mayıs 2026 Cuma
Anasayfa Ekonomi Otomotiv devi Türkiye’den çekiliyor: 2 bin 200 kişi etkilenecek

Küresel otomotiv sektöründe yaşanan daralma ve üretim fazlası nedeniyle önemli bir karar alan Autoliv, Türkiye’deki üretim operasyonlarını aşamalı olarak sonlandıracağını duyurdu.

Cemile Kurel
Şirketin aldığı kararın yaklaşık 2 bin 200 çalışanı etkilemesi bekleniyor. Hava yastığı, emniyet kemeri ve direksiyon simidi gibi güvenlik ekipmanlarının üretimi ise 2028’e kadar bölgedeki farklı tesislere taşınacak.

Türkiye’de sanayi üretimindeki yavaşlama sürerken, otomotiv yan sanayisinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Autoliv, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA bölgesinde üretim kapasitesini yeniden şekillendirme planı doğrultusunda Türkiye’deki faaliyetlerini kademeli biçimde durdurma kararı aldığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan değerlendirmede, küresel otomotiv sektörünün ciddi bir dönüşüm sürecinden geçtiği vurgulandı.

Değişen pazar dinamikleri nedeniyle üretim ağının yeniden yapılandırılmasının kaçınılmaz hale geldiği belirtilirken, mevcut kapasitenin gelecekteki talebin üzerinde kaldığı ifade edildi.

Bu kapsamda Türkiye’de yürütülen direksiyon simidi, hava yastığı ve emniyet kemeri üretiminin peyderpey sona erdirileceği bildirildi.

Üretimin, Autoliv’in EMEA bölgesindeki diğer fabrikalarına aktarılacağı kaydedildi.

Şirket, Türkiye’deki üretim faaliyetlerinin tamamen durmasının ise 2028 yılının ilk yarısında gerçekleşmesini öngörüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
