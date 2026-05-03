Çocuklara yönelik hobi ve kırtasiye ürünleri, ciddi bir sağlık riski iddiasıyla gündemde.

Crayola tarafından üretilen bazı yaratıcılık setlerinde asbest kontaminasyonu şüphesi üzerine geri çağırma süreci başlatıldı. İngiltere ve ABD’deki tüketici güvenliği kurumlarının uyarıları doğrultusunda alınan karar, ebeveynler arasında endişeye yol açtı.

İncelemelerde, özellikle kum ve toz içeren materyallerde risk bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda “Touchy Feely Craft Box” ile “Discovery Craft Box” ürünlerinin geri çağrıldığı açıklandı. Söz konusu materyallerde asbest liflerinin bulunmuş olabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, asbestin solunum yoluyla vücuda girmesi halinde ciddi akciğer hastalıklarına ve kansere neden olabileceğini vurguladı. Bu nedenle ailelere, ürünlerin derhal kullanılmaması ve çocuklardan uzak tutulması çağrısı yapıldı.

Türkiye’de de e-ticaret siteleri üzerinden temin edilebilen ürünleri satın alanların, iade veya güvenli imha için satıcı firmalarla iletişime geçmeleri istendi. Temizlik ve paketleme sırasında maske ve eldiven kullanılması gerektiği de hatırlatıldı.