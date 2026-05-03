İstanbul’da metro istasyonunda yaşanan olayda bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Osmanbey Metro İstasyonunda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Dalyan G. (22), henüz bilinmeyen bir nedenle raylara atladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından güvenlik gerekçesiyle istasyonun giriş ve çıkışları geçici olarak kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, Osmanbey İstasyonu’nun işletmeye kapatıldığı ve seferlerin istasyonda durmadan devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.