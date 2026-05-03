Manisa’da iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Olay, Kula ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Hasan Akarsu (28) ile kardeşi U.C.A. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında U.C.A., yanında bulunan bıçakla ağabeyi Hasan Akarsu’yu ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Akarsu, daha sonra başka bir hastaneye sevk edilse de doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçmayan şüpheli kardeş, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.