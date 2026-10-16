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Şarj altyapısının genişlemesi, Togg'un pazar payını artırarak yeni modellerini sunması ve kullanıcı tercihlerinin değişmesiyle birlikte yollardaki elektrikli otomobil sayısı da yıllık bazda yüzde 52,4 artış göstererek 486 bin 359 seviyesine yükseldi.

Karbon emisyonunu azaltma, enerji verimliliği sağlama ve gürültü kirliliğini önleme gibi avantajlarıyla öne çıkan çevre dostu araçlar, Türkiye otomotiv pazarında her geçen gün daha geniş bir yer ediniyor. Geçmiş yıllara bakıldığında 2015 yılında yalnızca 565 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2024'te 183 bin 776'ya, 2025'te ise 370 bin 591'e çıkmıştı. Geçen yılın eylül döneminde 319 bin 155 olan bu rakam, son artışla birlikte toplam otomobil parkı içerisindeki payını yüzde 2,68'e çıkardı.

HİBRİT OTOMOBİLLERİN PAYI YÜZDE 5'İ GEÇTİ

Benzer bir yükseliş grafiği hibrit motorlu araçlarda da kaydedildi. İlk kez 2011 yılında 23 adetle resmi kayıtlara giren hibrit otomobil sayısı; 2019'da 13 bin 877'ye, 2023 sonunda 222 bin 328'e, 2025 yılında ise 697 bin 27'ye ulaştı.

Eylül itibarıyla yollardaki hibrit otomobil sayısı 915 bin 892'ye kadar tırmanırken, bu modellerin toplam otomobil parkı içindeki payı yüzde 5,06 olarak gerçekleşti. Elektrikli ve hibrit seçeneklerin toplamı, Türkiye'deki araç filolarının kademeli olarak daha çevreci teknolojilere yöneldiğini açıkça ortaya koyuyor.