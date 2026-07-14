Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye, yerli enerji depolama ve elektrikli araç batarya üretim sektörünü desteklemek adına son derece kritik bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile lityum demir fosfat (LFP) batarya hücrelerinin ithalatında uygulanan %30 ilave gümrük vergisi (İGV), geçici bir süreliğine tamamen kaldırıldı.

31 ARALIK 2026'YA KADAR VERGİ YOK

Yeni düzenleme kapsamında, 8507.60.00.00.21 GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) kodu altında sınıflandırılan, lityum demir fosfat (LFP) tabanlı ve gerilimi 4.9 voltu geçmeyen batarya hücreleri, 31 Aralık 2026 tarihine kadar gümrük vergisinden muaf tutulacak.

Geçmişte ne olmuştu?

Mayıs 2025'te yayımlanan karar doğrultusunda, yerli yatırımları teşvik etmek amacıyla ithal lityum tabanlı batarya hücrelerine %30 ilave gümrük vergisi getirilmişti. Ancak sektörün hammadde ihtiyacı ve üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak bu karar geçici olarak askıya alınmış oldu.

BU KARAR SEKTÖRÜ NASIL ETKİLEYECEK?

Türkiye'de batarya paketleme (pack) ve batarya yönetim sistemi (BMS) geliştiren çok sayıda firma bulunmasına rağmen, işin en temel bileşeni olan hücre (cell) üretimi henüz emekleme aşamasında. Bu karar, sektöre üç büyük avantaj sağlayacak:

Maliyet Avantajı: Elektrikli araç bataryaları ve enerji depolama sistemleri (BESS) üreten yerli firmaların en büyük maliyet kalemi olan hücre tedarik fiyatları %30 oranında ucuzlayacak.

Küresel Rekabetçilik: Yerli batarya paketleyicileri, ithal hücreleri daha uygun fiyatla alarak küresel pazarda daha rekabetçi fiyatlar sunabilecek.

Enerji Depolama Projelerinde Hızlanma: Rüzgar ve güneş enerjisi santrallerine entegre edilecek devasa depolama projelerinin kurulum maliyetleri ciddi oranda düşecek.

TÜRKİYE'DE YERLİ HÜCRE ÜRETİMİNDE SON DURUM NE?

Türkiye’de hücre seviyesinde üretim yapabilen tesis sayısı şu an oldukça sınırlı olduğu için ithalata bağımlılık yüksek seviyede. Öne çıkan yerli oyuncular ise şunlar:

Pomega Enerji (Kontrolmatik İştiraki): Ankara Polatlı'da yer alan tesis, Türkiye'de ticari ölçekte prizmatik LFP hücresi üreten tek şirket konumunda. Şirket, kapasitesini kademeli olarak 3 GWh seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

ASPİLSAN Enerji: Silindirik lityum iyon hücre üretiminin ardından LFP teknolojisine de geçiş yapıyor. Güney Koreli Top Material firması ile yapılan 5.2 milyon dolarlık teknoloji transferi anlaşmasıyla LFP hücre üretim altyapısını kurmaya devam ediyor.

Yerli üretim kapasitesi henüz iç pazardaki devasa talebi (özellikle TOGG ve enerji depolama yatırımları düşünüldüğünde) tek başına karşılayamadığı için, 2026 sonuna kadar sürecek bu vergi muafiyeti yerli üreticilere nefes aldırırken, sektörel geçiş sürecini de hızlandıracak.